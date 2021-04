Temibili ed agguerritissimi professori di Amici, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi si raccontano oggi a Verissimo in video-collegamento con Silvia Toffanin. La coppia di maestri si è distinta nel corso degli anni per una spiccata severità e per giudizi, spesso taglienti. Ma nel corso di questa intervista si mettono a nudo tra ironia e sincerità, raccontando il loro rapporto.

Zerbi/Celentano, la coppia più agguerrita

Sono indubbiamente la coppia di giudici più temibile e severa della televisione italiana, sempre disposta ad esporre il proprio giudizio anche a costo di risultare antipatici ai più.

Stiamo parlando di Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano, professori rispettivamente di canto e di ballo del talent Amici di Maria De Filippi. Entrambi si sono distinti, nel corso delle puntate del serale, per severità e giudizi taglienti.

La più agguerrita è indubbiamente Alessandra Celentano che, nel corso dei lunghi anni trascorsi ad Amici in veste di professoressa di danza, è stata più volte al centro delle polemiche. Nel suo mirino, quest’anno, sono finite in particolare la ballerina Rosa Di Grazia e la sua maestra Lorella Cuccarini. Ma a fare le spese della verve tagliente della Celentano è stato anche Stefano De Martino, membro della giuria e spesso preso in causa dall’insegnante per i suoi giudizi sul ballo ritenuti inappropriati.

Ma anche Rudy Zerbi ha avuto modo di far parlare di sé, mettendo nel mirino il cantante Raffaele e la sua insegnante Arisa con giudizi severi.

La collaborazione ad Amici

In video-collegamento con Verissimo, direttamente dal palco di Amici, i due maestri raccontano la loro collaborazione nel talent. “Non vogliamo vincere: vinceremo – ne è certo Rudy Zerbi – Stando vicino alla maestra Celentano, sto incominciando ad affinare le mie doti di strategia e tattica, perché lei ne sa tante“.

Oltre al lato professionale, i due maestri sono legati anche da una lunga e profonda amicizia. Le parole della Celentano: “Siamo quasi parenti, abbiamo un bellissimo rapporto. Non sempre siamo d’accordo e quindi a volte ci scontriamo anche, però ci vogliamo bene“.

“C’è passione tra di noi“

L’intervista prende poi una svolta più ‘intima’ quando Rudy Zerbi si lascia andare ad una dichiarazione che spiazza la sua collega: “Io sono un po’ diviso in questa edizione: c’è un amore più artistico e umano con Arisa e un amore più carnale con Alessandra. Dopo tanti anni di amicizia stiamo scoprendo dell’altro“.

La maestra Celentano, scioccata, mette subito le mani avanti: “Ma non è vero, cosa stai dicendo Rudy?“.

Dallo studio di Verissimo Silvia Toffanin chiede a Zerbi di descrivere meglio questo particolare rapporto con la Celentano: “Con Arisa siamo ancora ai messaggi, con Alessandra siamo un po’ più avanti. Sono un signore, non farmi dire di più. C’è passione tra di noi, quello sì“. Una risposta ironica che riceve anche la risposta della Celentano, che conferma quanto detto dimostrando il profondo legame che li unisce in ambito lavorativo e non solo.

