Ad Amici, la puntata serale del 17 aprile, ha regalato molte emozioni ai telespettatori. Poco dopo l’inizio della puntata, è scoppiata la prima polemica tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. Argomento del contendere: la ballerina Martina.

Durante la seconda partita, anche Rudy Zerbi ha avuto da che dire con Arisa, sulle doti del cantante Raffaele. La squadra Zerbi-Celentano ha vinto ben due partite e Tancredi e Martina sono stati candidati all’eliminazione finale.

La terzi sfida, invece, è stata vinta dai talenti del team Pettinelli-Peparini. La sfida finale tra Tancredi, Martina e Deddy è stata persa dalla ballerina, che è stata eliminata dalla scuola.

Amici, puntata serale 17 aprile, terza partita

Ad Amici, nella puntata serale del 17 aprile, le prime due sfide hanno visto il contrapporsi dei team Celentano-Zerbi contro Cuccarini-Arisa. Invece, nella terza partita, sono scese in campo la Pettinelli e la Peparini.

La sfida è cominciata subito con un confronto tra Sangiovanni e Aka7even, presentato in modo ironico da Rudy Zerbi. Il professore ha tirato in ballo la telenovela il Segreto, per lanciare una frecciatina ad Anna Pettinelli: “Se guardi il ‘Segreto’ conoscerai Donna Francisca… Spesso reguardisce il figlio… Anche qui c’è il nostro Segreto, c’è Donna Francisca che è Petty7even e c’è Aka“.

Zerbi ha accusato la professoressa della squadra rivale d’inscenare teatrini per accaparrarsi la benevolenza della giura per Aka. La Pettinelli ha risposto per le rime: “Fantasia… stasera ti sei superato“.

La sfida finale

Ad Amici, nel serale del 17 aprile, la prima sfida della terza manche è stata vinta da Sangiovanni, con una dedica d’amore alla sua Giulia. Nella seconda partita ha trionfato Samuele e, nella terza, Giulia, proprio contro Sangiovanni.

Deddy è stato candidato al ballottaggio, insieme a Tancredi e Martina.

Infine è stata la ballerina a dover abbandonare la scuola di Maria De Filippi: “Lo sapevo, è stata un’esperienza bellissima“.

Approfondisci:

Amici, 17 aprile, l’esilarante sfida tra i prof.

Celentano-Cuccarini ancora polemica

Zerbi lancia una frecciatina ad Arisa