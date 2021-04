Al via il nuovo format Salotto Salemi. L’ex concorrente del GF Vip Giulia Salemi inaugura uno show tutto suo dedicato alla bellezza e alle chiacchiere con un cast 100% al femminile. Per le 6 puntate, iniziate lo scorso venerdì 16 aprile, 6 ospiti accompagneranno la neo conduttrice in appuntamenti settimanali all’insegna del gossip e del make up, in salsa ‘Girl Power’.

Salotto Salemi: il format nato su Instagram

Il format Salotto Salemi è nato sul seguitissimo profilo Instagram di Giulia Salemi che oggi conta 1milione e mezzo di follower. A partire dalla sua idea originale, il programma si è strutturato grazie alla fiducia che Mediaset Play ha dato alla giovane influencer e alla collaborazione nata con Naj Oleari Beauty e Mikado.

In uno studio costruito ad hoc sui toni del rosa e dall’aspetto intimo e confortevole, Giulia Salemi accoglierà le sue 6 ospiti che si racconteranno e che si metteranno nelle mani della conduttrice. Giulia regalerà a loro e agli spettatori preziosi consigli di bellezza.

Qualche giorno fa l’influnecer ha scritto su Instagram: “Ho aspettato fino all’ultimo per dirvelo ma ora posso urlarlo e adoro leggere il titolo del comunicato. Salotto Salemi ha una nuova identità ed una vera e propria veste scenografica totalmente Pink.

Avrò sei ospiti pazzesche che si affideranno alle mie mani per creare su di loro un make up in stile ‘Salemi‘”.

Salotto Salemi: ospiti e puntate

La prima puntata di Salotto Salemi è uscita venerdì 16 aprile alle 19.00 su Mediaset Play. Ospite dell’esordio è stata la modella brasiliana ed ex compagna d’avventura al GF Vip Dayane Mello. Le altre ospiti che si alterneranno nel salotto saranno: Paola Di Benedetto, Arianna Cirrincione, Martina Hamdy, Veronica Ferraro e Gaia Zorzi, sorella del celebre Tommaso Zorzi.

Giulia Salemi e la carriera in tv

Sin da quando era bambina, Giulia Salimi è sempre stata affascinata dal mondo dello spettacolo.

La modella italo-persiana classe ’93 inizia la sua carriera televisiva nel 2012 partecipando al programma Veline. Nel 2014 si classifica 3ª al concorso di Miss Italia ed inizia a ritagliarsi un posto nel piccolo schermo. Insieme alla madre Fariba Tehrani, oggi impegnata all’Isola dei Famosi, partecipa alla 4ª edizione di Pechino Express. Nel 2018 sbarca al Grande Fratello Vip, reality che la ospiterà nuovamente nel 2020. È in questa edizione che si parlerà maggiormente di lei, sia per i diverbi con il vincitore Tommaso Zorzi, sia per l’amore sbocciato con il concorrente Pierpaolo Pretelli.

Proprio insieme a Tommaso Zorzi, Giulia aveva già condotto un talk show intitolato Adoro! dedicato a La pupa e il secchione e viceversa. La piattaforma di streaming Mediaset Play ora ha deciso di scommettere nuovamente su di lei con il nuovo format Salotto Salemi. In un’intervista rilasciata a Super Guida Tv l’influencer si racconta e riguardo ai suoi progetti futuri si dice contenta ed entusiasta di poter sperimentare la conduzione. Esclude l’idea di partecipare ad un altro reality ma ammette: ‘Mi divertirei molto a fare l’opinionista al Grande Fratello Vip perché sarei adatta ad analizzare quello che accade nella casa.

Se mi venisse proposto accetterei volentieri’. Nell’attesa di poterla rivedere sul piccolo schermo, l’appuntamento per l’uscita della 2ª puntata di Salotto Salemi è il prossimo venerdì alle 19.00, sempre sulla piattaforma streaming Mediaset Play.

