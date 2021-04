Continua la vacanza di Belen e Antonino Spinalbese. Moltissimi sono infatti i post pubblicati su Instagram dalla showgirl argentina e dal suo compagno direttamente dalla loro vacanza alle Maldive. Uno in particolare ha attirato l’attenzione dei più romantici: Belen, infatti, ha dedicato dolci parole alla loro prima figlia Luna Marie.

Belen: il post Instagram per la figlia

“Chiudo gli occhi e immagino il tuo viso“, scrive Belen su Ig. Nella foto scattata in bianco e nero, come molte altre sul suo profilo in questo ultimo periodo, lei è lontana seduta sulla sabbia della Maldive, con la schiena appoggiata a una palma.

Ha gli occhi chiusi Belen, per rafforzare ancora di più quello che racconta nel suo post. Il riferimento è alla figlia Luna Marie, che Belen aspetta insieme al fidanzato Antonino Spinalbese. “La mia immaginazione si scatena e ti amo ancora di più….“, scrive e conclude molto romantica sui social. Sotto il suo post moltissimi commenti dei fan che non vedono l’ora di vedere finalmente il viso della figlia della coppia e che dicono a Belen che la immaginano già bellissima come i due genitori.

Post Instagram di Belen

Belen e Antonino Spinalbese alle Maldive

Dopo un anno molto difficile per il turismo e per i viaggi a causa delle restrizioni dovute al Covid-19, a molti manca la possibilità di fare le valigie e partire per mete lontane.

A questo, naturalmente, si aggiunge l’importante crisi economica che il Paese sta vivendo. Gli scatti paradisiaci di Belen, quindi, hanno attirato anche moltissime critiche, soprattutto dopo la scoperta che la coppia aveva preso un volo per le Maldive. Sotto ai suoi post una valanga di commenti: “Ecco voi sì e noi non possiamo nemmeno muoverci da regione in regione“, scrive qualcuno, “E noi agenzie chiuse perché non rispettiamo le regole e loro fanno quello che vogliono“, si legge ancora; “Non è giusto…“; “Sei fortunata in questo mondo senza meritocrazia“.

La showgirl è certamente abituata ai commenti social e raramente decide di rispondere.