Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, slittano ancora le nozze: questa volta c'entra Belén Rodriguez

Qualche giorno fa scrivevamo di Ignazio Moser che molto probabilmente sarebbe dovuto sbarcare all’Isola dei Famosi. Una partecipazioni né smentita né confermata ma discussa da persone a lui circostanti che avrebbero riferito ai media di una certa reticenza da parte della sua fidanzata, Cecilia Rodriguez. Nella stessa occasione veniva alla luce anche come fossero al momento slittate a data da destinarsi le nozze con la sorella di Belén e oggi emerge come, il motivo, sarebbe proprio da ricondursi alla sorella maggiore di casa Rodriguez.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: saltano le nozze e sull’Isola dei Famosi tutto tace

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non stanno affrontando alcuna crisi sentimentale: ad onor del vero questo è fin da subito opportuno chiarirlo onde evitare spiacevoli fraintendimenti.

Tra i due, innamoratisi in quel del Grande Fratello Vip e che in passato hanno superato a pieni voti qualche piccolo incidente di percorso, l’amore va a gonfie vele. Tuttavia la notizia dello slittamento delle nozze aveva in un primo momento insospettito qualcuno pronto a sganciare la bomba etichettando il caso come “crisi sentimentale“.

Nozze a data da destinarsi: slitta tutto e potrebbe c’entrare Belén

Niente di più falso: lo slittamento delle nozze tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sarebbe dovuto a fattori di carattere puramente logistico.

La coppia nutrirebbe tutte le migliori intenzioni e il desiderio forte e acceso di convolare a nozze ma il matrimonio sarebbe stato posticipato dapprima a causa dell’emergenza Coronavirus, poi per Belén Rodriguez.

Ovviamente nessuna colpa “malevola” per la sorella maggiore di casa Rodriguez, solamente Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez avrebbero deciso di rimandare ancora per un po’ il grande giorno per evitare un accavallamento di lieti eventi dal momento che Belén Rodriguez, incinta di Spinalbese, partorirà nei prossimi mesi.

Solamente queste sarebbero state le ragioni che avrebbero spinto la coppia a meditare ancora un po’ sui fiori d’arancio che, al momento, permangono confermati e solamente in cerca di una data da fissare nel futuro.