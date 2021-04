A più di un mese dalla conclusione del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi si è accorta di essersi procurata un piccolo problema fisico all’interno della Casa. Dopo alcuni esami infatti, la ragazza ha scoperto di essersi fratturata il dito di un piede e ripensando alla sua esperienza nel reality è riuscita a ricordare l’esatto momento dell’incidente.

Giulia Salemi ai fan: “Ragazzi non ci crederete“

Nella giornata di ieri, Giulia Salemi ha sorpreso i suoi fan con una notizia inaspettata. Nessuna ulteriore grande novità dal punto di vista professionale, né inattesi risvolti nella sua relazione con Pierpaolo Pretelli, ma un piccolo problema fisico che ora deve essere curato.

“Ragazzi, non ci crederete ma ho fatto una risonanza – ha rivelato ai follower via Instagram – ho scoperto di avere una frattura interna all’alluce del piede legata alla prima caduta al Grande Fratello Vip il 6 novembre”.

Il problema al piede di cui parla Giulia sembrerebbe non averle provocato eccessivo dolore in questi mesi. La ragazza ha infatti vissuto la sua esperienza al Grande Fratello Vip senza mai accusare dolori; tuttavia nel frattempo la frattura non si è risolta autonomamente.

L’incidente al primo giorno al Grande Fratello Vip

Come spiegato dalla Salemi, pare che l’alluce si sia fratturato lo scorso 6 novembre 2020.

In quella data, la ragazza aveva fatto il suo ingresso al Grande Fratello Vip. In quell’occasione, la produzione aveva deciso di “inaugurare” i suoi primi attimi nella casa invitandola a cimentarsi in una prova improvvisata.

Giulia era infatti stata chiamata a tuffarsi nella piscina della Casa ma poco prima di raggiungere l’acqua era scivolata. Sul momento, l’ex gieffina si era accorta di essersi procurata un livido al gomito e una ferita sul ginocchio. Evidentemente però non aveva avvertito particolari fastidi al dito del piede.

L’aiuto di un team specializzato

Nel comunicare ai fan la scoperta della frattura al piede, Giulia ha specificato di aver già iniziato una terapia per risolvere quanto prima il suo problema. Postando un’immagine con uno dei medici ai quali si è rivolta, la ragazza ha spiegato: “Fortunatamente ho un ottimo team con cui ho iniziato una cura di un mese per risanarla”.

Cure casalinghe per Giulia Salemi

Ieri pomeriggio Giulia ha voluto aggiornare i suoi follower postando una storia direttamente dal divano di casa sua. “Oggi comunque ragazzi ho letteralmente passato tutta la giornata in casa”, ha dichiarato.

L’influencer ha poi mostrato il piede posto in una posizione il più comoda possibile di fronte a sé. “Sto curando il piedino come vi avevo detto”, ha aggiunto, rivelando di aver iniziato a leggere un libro per occupare il tempo di riposo forzato.

