A Uomini e Donne, nella puntata di oggi 22 aprile, Luca ha continuato a difendersi a centro studio, dopo la discussione accesa di ieri con Angela. Al centro delle discussioni odierne il rapporto tra Luca e un’altra Dama, Elisabetta.

Anche Massimiliano è stato protagonista della puntata. Dopo la lite della scorsa puntata con Eugenia, il tronista ha seguito la corteggiatrice dietro le quinte. I due sono riusciti a chiarirsi.

Uomini e Donne puntata di oggi 22 aprile: il blocco di Elisabetta e Luca

Nella puntata di oggi 22 aprile di Uomini e Donne Elisabetta ha raccontato il suo rapporto con Luca. La Dama ha cominciato a provare dei sentimenti per il Cavaliere: “La nostra storia è nata in sordina… Da parte mia si è sviluppato un sentimento“.

Ma la coppia non si spinge oltre sul lato fisico, per volere di Luca: “Mi son dato io una regola… Lo faccio se sento che è la persona per cui provo qualcosa“. Il Cavaliere ha chiarito che non sente di starsi innamorando di Elisabetta: “Io non mi accontento… Stiamo cercando l’amore nella vita non il ti voglio bene e basta. Sento che non sta partendo l’innamoramento“.

Il Cavaliere è stato attaccato dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Quest’ultimo ha commentato anche la scelta di Luca di non conoscere nuove Dame: “Non ha senso, sono convinto che tra poche settimane verrà qui a dire la storia è chiusa“.

Un bacio per Massimiliano

A Uomini e Donne, nella puntata di oggi 22 aprile, Massimiliano ha portato in esterna solo Eugenia e tra i due c’è stato un bacio. Il ragazzo ha ribadito la volontà di continuare il suo percorso con Eugenia: “Tu hai tante altre qualità, che sono molto più importanti… Voglio continuare a conoscerti…Io voglio che tu ci sia“. La corteggiatrice ha confessato il suo trasporto: “Questa per me è una dimostrazione… Se prima avevo paura, ora ne ho ancora di più“.

Alla fine dell’esterna, l’altra corteggiatrice, Vanessa ha sbottato: “Maria basta, sono arrivata, mi sento presa in giro…Ti contraddici da solo, tu con il cervello non ci stai“. Anche Federica ha cercato delle risposte: “Non hai chiaro quello che vuoi… Devi imparare a dosare i comportamenti“.

Gianni Sperti, invece, si è detto scettico riguardo l’attrazione del tronista per Eugenia: “Credo che tutti i nostri complimenti ti hanno un po’ condizionato“.

