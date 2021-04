Dayane Mello: il commovente gesto per il fratello Lucas, morto in un incidente stradale

È una notizia di questi ultimi giorni quella che riguarda la bella Dayane Mello reduce da un grandissimo successo dopo una spumeggiante partecipazione al Grande Fratello Vip che l’ha molto avvicinata al pubblico televisivo. La modella, che proprio all’interno della Casa aveva subito un terribile lutto per la morte del fratello Lucas, dovuta ad un incidente stradale, ha deciso ora di rendergli omaggio con un simbolico gesto, un tatuaggio.

Dayane Mello e la morte del fratello Lucas durante il GF Vip

Un tatuaggio in comune, i fratelli Mello, lo avevano già: l’ultimo arrivato a segnare in maniera indelebile la pelle di Dayane Mello è solamente l’ultima dimostrazione in linea cronologica, dell’affetto nutrito nei suoi riguardi.

Ricorderanno tutti il dolore e la tristezza che aveva colpito la casa del Grande Fratello Vip quando Dayane Mello venne raggiunta dalla notizia della morte del fratello Lucas, avvenuta in Brasile a causa di un incidente stradale.

Il tatuaggio sul braccio di Dayane Mello per il fratello Lucas

Una morta improvvisa che aveva dilaniato il cuore della Mello e che l’aveva ancor più legata ai suoi compagni di viaggio con i quali aveva deciso di vivere il lutto. Uscita dalla casa, tra qualche gossip e l’altro come quello sul presunto ritorno di fiamma con Mario Balotelli, Dayane Mello si sta piano piano riconquistando la libertà dopo i mesi nella casa del reality.

Una quotidianità in cui il fratello Lucas continua a rivivere nei suoi sorrisi e nei suoi gesti, tra cui in particolare l’ultimo: l’ex vippona ha infatti mostrato su Instagram alcune immagini che l’hanno immortalata seduta sulla poltrona del tatuatore al quale ha chiesto di scriverle sul braccio il nome, indelebile, del fratello scomparso.

Quanto alla sola Dayane Mello, tornando al lato gossip della vicenda, la modella avrebbe dichiarato di essere single smentendo tutte le presunte voci su un suo ritorno di fiamma con l’ex Mario Balotelli.

Niente amore ancora per la Mello che tuttavia si sta godendo ora il tempo in compagnia di sua figlia.