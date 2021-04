Una settimana fa la notizia di un ritorno di fiamma fra Dayane Mello e Mario Balotelli ha stupito i fan dell’ex gieffina che ora ha deciso di chiarire come stanno le cose con il calciatore. In un’intervista a Chi, l’ex vippona ha parlato del loro rapporto e ha fatto alcune delicate confessioni sulla sua vita privata: dopo la morte del fratello Lucas infatti molte cose sarebbero cambiate.

La verità di Dayane sul rapporto con Mario Balotelli

In un’intervista del settimanale Chi, riportata da Today, Dayane Mello ha parlato della sua situazione sentimentale attuale. “Non sono fidanzata. Sono sola. Non ho avuto tempo di pensare agli uomini”, avrebbe dichiarato smentendo le voci di chi la voleva invece legata a una sua vecchia fiamma.

Proprio la testata di Alfonso Signorini aveva parlato di un riavvicinamento all’ex Mario Balotelli, lasciando addirittura intendere che fra di loro vi fossero “intenzioni serie”.

“Con Mario? Boh, rispondo così, fa anche sorridere. Ci vogliamo bene a prescindere dalle nostre differenze di mentalità, siamo legati”, ha dichiarato la modella, proponendo la sua versione dei fatti.

Uno spiraglio aperto per l’ex coppia

In realtà, le parole di Dayane non hanno del tutto negato la possibilità che fra lei e Balottelli possa un giorno ritornare l’amore di un tempo.

“Oggi né io né lui sappiamo che cosa vogliamo nella vita, quindi perché dovremmo urlare al mondo cose che non sappiamo? Vedremo”, ha infatti concluso con tono vago. Come riportato da Roberto Alessi a Ogni Mattina inoltre pochi giorni fa Dayane e Balotelli sarebbero stati visti insieme. L’ex vippona sarebbe infatti andata a prenderlo al centro sportivo di Monza per poi andare con lui a Milano, a casa di Adriano Galliani.

Dayane dopo il GF Vip: l’amore per Sofia e la lontananza dal Brasile

Nel corso della serata finale del Grande Fratello Vip, gli spettatori del reality avevano visto una Dayane davvero molto emozionata per l’incontro con la figlia Sofia.

La bimba nata dalla relazione con l’ex Stefano Sala le aveva teneramente chiesto di non farle più vivere un simile periodo di lontananza e la modella sta facendo di tutto per mantenere questa promessa. “Insieme stiamo creando un rapporto nuovo. Ci godiamo passeggiate in montagna, ci prendiamo i nostri momenti. Lei è un regalo divino”, ha affermato a proposito Dayane.

A causa della pandemia pare che la ragazza non abbia ancora potuto riabbracciare i componenti della sua famiglia che vivono in Brasile e per questo starebbe soffrendo: “Mi manca abbracciare mio fratello Juliano e mio papà, ancora non li ho potuti vedere e mio padre sta male”, ha spiegato.

La scomparsa di Lucas: “Nella nostra famiglia si è rotto qualcosa“

Ricordando la sua famiglia in Brasile, Dayane non ha potuto non pensare al fratello Lucas, tragicamente scomparso durante la sua permanenza all’interno della Casa del GF Vip. “Nella nostra famiglia si è rotto qualcosa di troppo grande”, ha tristemente ammesso la modella, riferendosi alla morte prematura del ragazzo. Dayane segue da lontano quanto i suoi cari stiano vivendo nel suo Paese d’origine e osserva con dispiacere le condizioni in cui la nazione versa: “Il Brasile sta crollando sotto la violenza del Covid.

[..]È un momento delicato: ma quando guardo Sofia mi rialzo – ha concluso – però ripeto, sono ancora dentro al dolore”.

