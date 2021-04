Dayane Mello e Mario Balotelli di nuovo insieme. È questo il gossip bomba che impazza in queste ore, con l’ex finalista del Grande Fratello Vip che sarebbe tornata tra le braccia dell’ex, che da sempre ha dichiarato essere uno degli uomini più importanti della sua vita.

Il ritorno di fiamma è arrivato nonostante la brutta figura di Mario Balotelli proprio al Grande Fratello Vip, dove ha fatto un’uscita poco cavalleresca proprio nei riguardi di Dayane Mello che, sembra, ha deciso in questo caso di perdonare.

Dayane Mello e Mario Balotelli: ritorno di fiamma

Gli amori a volte fanno giri immensi e poi ritornano e sembra decisamente questo il caso di Dayane Mello e Mario Balotelli.

L’ex coppia, secondo Chi, ha deciso di fare un nuovo tentativo, ma stavolta con tutte le intenzioni di riuscire. Lontani dai paparazzi e dalle prime pagine, Dayane Mello e Super Mario hanno voluto darsi un’altra chance, e il calciatore avrebbe “intenzioni serie” secondo i ben informati.

Galeotto è stato il ritrovarsi nella Casa del Grande Fratello Vip, dove Mario Balotelli ha avuto diversi incontri speciali con la modella e con il fratello, anche lui concorrente, Enock Barwuah. Proprio lui è sceso in campo per difendere il fratello dall’ira di Guenda Goria, dopo le parole su Dayane Mello.

La battuta di Mario Balotelli su Dayane Mello al GF Vip

Una storia rinata dalle ceneri di un grave scivolone di Mario Balotelli proprio al Grande Fratello Vip, dove il calciatore ha fatto un riferimento poco carino alla vita sessuale dell’ex coppia. Su Super Mario si è scatenata una pioggia di critiche che lo ha portato alle scuse ufficiali su Instagram poco tempo dopo.

“Con Dayane ho una confidenza particolare, non giudicate se non conoscete i rapporti fra le persone“, aveva scritto Mario Balotelli e d’altronde la stessa Dayane Mello non è sembrata particolarmente offesa, sostenendo anzi l’importanza del calciatore nella sua vita.

La storia tra Dayane Mello e Mario Balotelli

Dayane Mello e Mario Balotelli si sono conosciuti nel 2017 e tra i due è scoppiata la passione, anche se breve essendo la storia durata circa 2 mesi.

La modella in quel periodo aveva raccontato i retroscena a Oggi, parlando di Balotelli come “il mio amore eterno” e spiegando che “se mi sono trasferita in Italia la ‘colpa’ è sua. Ci ero venuta per uno shooting, l’avevo conosciuto in un locale, mi ero innamorata. Ed ero tornata per lui, che però aveva altri programmi“.

Dayane Mello aveva continuato dichiarando che il calciatore era “un amore irrisolto” e forse proprio questa sarà l’occasione per dargli un senso o una fine.

