Cristina Garofalo è la moglie di Pio D’Antini, del duo comico Pio e Amedeo. La donna ed è originaria di Foggia, proprio come il marito. Mamma della piccola Chiara dal 2016, Cristina lavora da tempo come modella e ha partecipato anche ad alcuni concorsi di bellezza.

Cristina Garofalo e Pio D’Antini: una romantica storia d’amore

Cristina Garofalo ha 33 anni ed è la moglie di Pio D’Antini. Sposati dal 2016, i due sono uniti da un profondo legame e l’amore fra loro è nato quando ancora erano adolescenti. Pio e Cristina sono infatti originari di Foggia, dove si sono conosciuti e fidanzati nel 2006. All’epoca lei aveva solamente 18 anni, mentre lui ne aveva 23 e sembra che il loro primo incontro sia avvenuto in una discoteca pugliese.

Quando Pio e il collega Amedeo hanno avuto le prime importanti occasioni di lavoro, si sono trasferiti a Milano.

Il lavoro di Cristina Garofalo

Trasferitasi a sua volta nel capoluogo lombardo, la giovane donna ha iniziato a lavorare come modella, partecipando anche ad alcuni concorsi nazionali. Dopo i primi shooting fotografici, Cristina ha preso parte a Miss Italia, ottenendo la fascia di Miss Sash ed è arrivata fino alla semifinale delle selezioni di Veline. Attualmente la moglie di Pio D’Antini lavora ancora come modella e grazie ai social ha iniziato anche una nuova carriera come influencer.

Cristina Garofalo e Pio D’Antini: il matrimonio

Dopo ben 10 anni di fidanzamento e una lunga esperienza di convivenza, Cristina Garofalo e Pio D’Antini sono convolati a nozze, il 15 luglio 2016. La cerimonia ha avuto luogo a Foggia e anche lo storico collega e amico dello sposo, Amedeo Grieco, era presente con la moglie Maria Finizio.

Come riportano alcune fonti, proprio durante il giorno delle nozze Cristina e Pio avrebbero annunciato agli invitati di essere in dolce attesa, sorprendendo tutti.

A qualche mese dalle nozze i due sono poi diventati genitori di Chiara Grieco, che quest’anno compie 5 anni.

Cristina Garofalo su Instagram

Cristina ha scelto di apparire su Instagram con il cognome del marito. Per questo motivo per trovare il suo profilo è necessario cercarla come “Cristina D’Antini”. La giovane donna conta quasi 65 mila follower e ama pubblicare foto di sé e della sua famiglia.

L’ultimo post di Cristina risale a pochi giorni fa ed è stato pubblicato in occasione della prima puntata di Felicissima Sera. La donna ha condiviso un selfie casalingo in compagnia del marito Pio, commentando con un semplice cuoricino rosso.