Belén Rodríguez è entrata nel settimo mese di gravidanza e manca pochissimo per la nascita di Luna Marì, che attende con il compagno Antonino Spinalbese. Forse proprio per l’emozione del momento, la modella ha deciso di condividere alcuni dettagli della gravidanza con i suoi fan su Instagram, come il nome che avrebbe voluto dare alla bambina, il rapporto con Antonino e anche quanti chili ha preso durante la gravidanza. Dolcissimo il video pubblicato sul Gender Reveal Party, il momento in cui ha scoperto il sesso della bambina, condiviso con il compagno e con il piccolo Santiago.

Belén Rodríguez: l’emozione di Antonino durante il Gender Reveal

Con un video pubblicato su Instagram, Belén Rodríguez condivide il momento in cui ha scoperto il sesso di Luna Marì, il Gender Reveal Party con Antonino Spinalbese e Santiago.

A svelare il sesso è stata Veronica Cozzani, madre della modella, necessaria per mantenere l’effetto sorpresa che caratterizza ogni Gender Reveal Party. La moda, arrivata dagli Stati Uniti, sta prendendo molto piede anche in Italia, diventando una bella occasione per condividere con tutti quale sia il sesso del nascituro.

A casa Rodríguez, l’annuncio è stato dato con un cuore rosa sventolato da Santiago e petali di fiori dello stesso colore, di fronte a felicissimi genitori.

Antonino Spinalbese e Belén Rodríguez si sono abbracciati e anche il piccolo Santiago ha partecipato ai festeggiamenti, saltando su e giù per il salotto.

La Storia del Gender Reveal Party

I dettagli sulla gravidanza di Belén Rodríguez

Belén Rodríguez ha inoltre svelato alcuni particolari sulla gravidanza, come la voglia di biscotti, con tanto di Santiago che la rimprovera. “Tu non puoi mangiare tutte queste schifezze mamma“, le dice il figlio, avuto con Stefano De Martino, in una Storia, “È per Luna“.

La modella rivela di essere inoltre arrivata a 63 kg, partendo da 57 kg. Infine, ha svelato anche quale altro nome era in lizza per la bambina: Clara Isabel, ma alla fine ha vinto Luna Marì.

Il rapporto con Antonino Spinalbese

Belén ha però anche raccontato della storia con Antonino Spinalbese, hair stylist 26enne. Quando una follower le chiede se la spaventasse la giovane età del compagno, la modella risponde: “All’inizio da morire, anzi avrei voluto non fosse stato così giovane, il problema è che quando ci ho pensato era troppo tardi per tornare indietro e smettere di frequentarlo sarebbe stato difficile“.

Rodríguez svela che comunque a convincerla a rimanere con lui “è stato il fatto che me ne sono accorta di quanto fosse uomo e di quanto in realtà la bimba fossi io, ecco lui mi fa sentire una bambina al sicuro e questo non ha prezzo“.

La Storia su Instagram di Belén Rodríguez

