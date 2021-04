Bella ed elegante, Rocío Muñoz Morales si racconta oggi a Domenica In nello studio di Mara Venier. Modella e attrice spagnola, la sua intervista affronta differenti temi, dalla sua carriera all’amore al fianco di Raoul Bova, del quale rivela: “È il mio compagno di vita e non l’avrei mai immaginato“.

Rocío Muñoz Morales a Domenica In

Rocío Muñoz Morales è una delle ospiti di Mara Venier nell’odierno appuntamento con Domenica In. L’attrice si racconta a tu per tu con la padrona di casa in un’intima intervista in cui ripercorre la sua vita e la sua carriera. Ampio spazio, ovviamente, anche alla romantica storia d’amore con l’attore Raoul Bova.

La coppia è più innamorata ed affiatata che mai e, sebbene voci di corridoio li abbiano spesso voluti in crisi, i due non hanno mai perso il sorriso e hanno continuato a percorrere insieme il loro cammino d’amore.

La coppia è stata anche parecchio apprezzata per l’importantissimo impegno solidale durante l’emergenza sanitaria, mettendo a disposizione le proprie energie e il proprio cuore in prima linea e in aiuto alla Croce Rossa.

“Raoul è l’uomo della mia vita“

L’amore per Raoul Bova è al centro di alcune, romantiche dichiarazioni di Rocío Muñoz Morales.

L’attrice ammette di non essere minimamente condizionata dalla maggior fama del compagno: “Io mi sono innamorata, amo quell’uomo e sti cavoli di chi sia e di cosa faccia“.

Dopo aver lascito la Spagna, Rocío ha intrapreso la sua carriera in Italia ed è qui che ha conosciuto il suo Raoul. Sebbene la mancanza della famiglia si faccia spesso sentire, ad oggi la ragazza ammette di essere felice di poter costruire una famiglia in Italia assieme all’attore: “Per me è faticoso essere lontano dalla mia famiglia, ma Raoul è l’uomo della mia vita. C’è un amore molto forte, privilegiato credo. Io lo sento così, non saprei dirlo con parole.

È il mio compagno di vita e non lo avrei mai immaginato… un uomo famoso, che viveva in un altro Paese e parlava un’altra lingua. Ho dovuto conoscerlo, ma è sempre stata la scoperta più bella, ancora oggi con tutti i suoi difetti“.

