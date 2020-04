Sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo e durante questa emergenza legata al Coronavirus stanno dando prova della loro grande generosità.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sono stati fotografati mentre si danno da fare con la Croce Rossa per aiutare a consegnare il cibo ai più bisognosi, dopo un video messaggio di ringraziamento postato tempo fa dall’attore.

La coppia in prima fila con la Croce Rossa

Un grande gesto di solidarietà quello compiuto dagli attori Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. I due sono stati fotografati da Chi mentre erano impegnati, insieme alla Croce Rossa, nella consegna di viveri ai più sfortunati, durante questa drammatica pandemia di Coronavirus.

Le foto li mostrano con delle cassette con del cibo da dare ai poveri. A quanto pare, l’attore sarebbe anche pronto a raccontare questa esperienza in un prossimo progetto televisivo. La coppia dal cuore d’oro appare vestita con gli abiti della Croce Rossa anche in alcune foto pubblicate dal loro profilo Instagram.

Gli scatti raccolgono migliaia di reazioni

“La nostra Italia nell’anima Noi sul campo ad aiutarla con tutto il cuore ad uscire da questo momento” si legge in un post pubblicato dall’attore di Ultimo.

L’impegno di Raoul e Rocio è apprezzatissimo dai fan, che hanno potuto riscoprire questo loro altruismo. Bova, in queste settimane, si è mostrato più volte al fianco della Croce Rossa, invitando anche a donare il sangue.

In un comunicato diffuso dall’Ansa, Bova aveva rivelato di aver messo a disposizione la sua masseria in Puglia: “Se ne avessero bisogno, la casa è lì a disposizione per voi ammiro il lavoro di questi volontari. Nell’aiutare gli altri trovano una ragione importante, una missione che oggi più che mai è necessaria.

Dal semplice abbraccio fino agli aiuti sanitari veri e propri”.

Foto di Raoul Bova, Rocio Munoz Morales e alcuni volontari della Croce Rossa dal profilo Instagram di Raoul Bova

Il ricordo dei genitori di Bova

Raoul Bova sta dando prova di grande coraggio e generosità, ben consapevole del dolore che stanno provando le persone che perdono i propri cari a causa del virus. Lo scorso autunno, lo stesso attore era stato colpito da un lutto quando è morta la mamma Rosa e l’anno prima aveva perduto suo padre.

L’attore ha ricordato i suoi genitori in un post su Instagram proprio negli ultimi giorni scrivendo: “Che bello vedervi così, papà e mamma! Spero che possiate accogliere tutte le persone che vi stanno raggiungendo in questo periodo lassù, nel cielo, con lo stesso abbraccio e lo stesso sorriso che avete in questa foto. Mi mancate! Vvb!”

Foto dei genitori di Raoul Bova dal profilo Instagram di Raoul Bova

