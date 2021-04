Oltre ad essere un talent show, Amici di Maria De Filippi nasce come scuola di canto e di ballo e come tale ha delle regole da rispettare. Nelle ultime ore, buona parte dei ballerini non ha seguito le indicazioni fornite dalla produzione, facendo scattare un provvedimento che ha coinvolto l’intera categoria artistica. Maria De Filippi ha parlato con toni molto duri ai ragazzi, invitandoli ad avere maggiore rispetto.

I ballerini infrangono le regole: gara annullata

Non è la prima volta che in quest’edizione di Amici si sente parlare dell’importanza di rispettare le regole imposte dal programma. La scorsa settimana, Rudy Zerbi si era mostrato particolarmente arrabbiato nei confronti dei suoi allievi.

Deddy e Sangiovanni avevano infranto molte delle norme stabilite dalla produzione ed erano stati ammoniti con grande serietà. Ora invece sono stati i ballerini ad aggiudicarsi una ramanzina e questa volta se ne è occupata direttamente la padrona di casa: Maria De Filippi. Nella giornata di ieri, tutti i concorrenti erano chiamati a presentarsi in studio per prendere parte a una gara con votazione al televoto. Mentre i cantanti hanno rispettato l’appuntamento tuttavia buona parte dei ballerini ha fatto ritardo.

Solo Samuele è entrato a occupare il suo banco in orario. Gli altri non ancora pronti hanno perso ulteriore tempo per recuperare oggetti e costumi di scena dimenticati in casetta.

Dopo l’ennesimo richiamo, Maria ha preso parola salutando i cantanti in attesa in studio. “La gara la fate solo voi, gli altri non la fanno” ha annunciato loro, destando sorpresa in Sangiovanni che ha domandato spiegazioni. “Perché non hanno rispetto degli orari della produzione” ha chiarito la De Filippi, motivando la scelta di escludere i ballerini dalla competizione.

L’annuncio ai ballerini: “Tornate a casa”

Mentre i ballerini finivano di prepararsi nella sala relax, Maria De Filippi è intervenuta per parlare loro annunciando la decisione appena presa.

“Ragazzi vale per tutti i ballerini, la vostra gara è annullata perché vi è stato detto all’1 e mezza di andare in sala relax portando le vostre cose e non le avete portate. Siccome esistono degli orari, esiste uno studio convocato, esistono dei cameramen che stanno lì dietro le telecamere per riprendervi, voi dovete imparare ad avere rispetto delle persone e quindi tornare tranquillamente in casa con le vostre borse. Il tempo per truccarvi ce l’avete da stamattina, si è collegata la redazione e vi ha detto di andare in sala relax portandovi tutto e non avete portato niente”.

Giulia ha provato ha fornire spiegazioni, ma è presto stata interrotta dalla De Filippi che con tono deciso ha ribadito: “Tornate a casa“.

Una situazione spiacevole

Il solo ballerino a essersi preparato in tempo ha poi potuto entrare nello studio, dove ha raggiunto i cantanti che nel frattempo si sono esibiti. “Mi dispiace, so che tu eri pronto da subito– gli ha detto accogliendolo Maria- mi dispiace per i tuoi compagni. Però Samuele è importante che si capisca, poi a me della punizione sinceramente non frega molto, non credo nelle punizioni, ma credo in altre cose.

Però è importante che capiscano che non c’è uno studio che li deve aspettare e devono avere rispetto degli orari”.

Giulia, Alessandro e Serena sono invece rimasti in casetta, seduti sulle gradinate mostrando quella che con dispiacere la De Filippi ha definito una “faccia affranta”. “Non è che ce la stavamo prendendo con comodo per mancare di rispetto o che non ci abbiamo pensato, però è un fatto che abbiamo capito male tutto noi. Però non era per mancare di rispetto” ha osservato Giulia parlando con gli altri.

“È quello che mi dà più fastidio, non è il fatto che sia stata annullata la gara è il motivo per cui è stata annullata. Mi dà fastidio che sembra che noi ce ne freghiamo”, ha continuato trovandosi d’accordo con Serena e Alessandro.

L’invito di Maria De Filippi: una seconda chance

Rivolgendosi a Samuele, Maria gli ha quindi chiesto di provare ad andare a prendere i suoi compagni. La conduttrice ha però spiegato di essere disposta a vederli a una sola condizione. “Se sei così bravo ad andarli a prendere e dire se hanno capito la lezione” ha iniziato la conduttrice, alla quale il ballerino ha domandato: “Li vado a chiamare?”.

“Sì– ha continuato la De Filippi- però io vorrei che non arrivassero laddove non avessero capito. È importante Samu che gli trasferisci questo concetto qua, che non c’è nessuna persona al mondo che non va rispettata. Quindi se prendono un impegno, se gli viene detto che c’è uno studio che li aspetta, loro anche se non hanno perfettamente il fondotinta a posto, piuttosto che una maglietta a posto, vanno in studio e non si fanno aspettare. Non c’è bisogno di scuse, non c’è bisogno di niente, a me basta solo che abbiano capito”.

Samuele si è quindi alzato con un mezzo sorriso di sollievo per andare in casetta dai suoi compagni. Solo nella puntata di oggi si scoprirà qual è stata la reazione dei ragazzi e se effettivamente sia stato loro permesso di partecipare alla gara.

