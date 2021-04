Quello che il cantante Ultimo sta vivendo in questo periodo sembra davvero essere un momento d’oro. La sua carriera sta andando a gonfie vele, come dimostra il suo concerto al Colosseo seguito da un numero inaspettato di fan online e anche nella sua vita privata sembra essere giunta l’armonia. L’artefice di questo perfetto gioco di equilibri sarebbe una ragazza, anzi la ragazza del cantante, Jacqueline Luna la figlia di Heather Parisi. In queste ore Ultimo ha stupito i suoi fan con una speciale dedica d’amore per la ragazza.

Ultimo e Jacqueline Luna: il loro amore

Da due mesetti a questa parte il cantante Ultimo ha iniziato a postare alcuni scatti in compagnia di una ragazza per lui molto speciale.

Jacqueline Luna Di Giacomo è figlia della showgirl Heather Parisi e dell’ortopedico Giovanni Di Giacomo e da un po’ di tempo è diventata la fidanzata dell’artista romano. Il primo a rendere nota la loro relazione è stato proprio Niccolò (vero nome di Ultimo), che all’inizio di marzo ha postato una loro immagine al tramonto in spiaggia, commentando con un semplice cuoricino rosso e confermando i gossip che da tempo si rincorrevano sul loro conto. Due giorni fa, il giovane aveva condiviso un ulteriore scatto di coppia, commentando con una frase tanto breve quanto significativa il loro abbraccio immortalato nell’immagine: “Così che tu non possa andare via!!!!!”.

Non soddisfatto di quanto ammesso finora a proposito dei suoi sentimenti, Ultimo ha infine deciso di dedicare parole molto profonde alla sua bella Jacqueline. Dicendosi profondamente grato alla ragazza per quanto fatto per lui in questi primi mesi di relazione, il cantante ha aperto il suo cuore e ha commentato con frasi degne di essere messe in musica una loro fotografia.

Ultimo e Jacqueline Luna: la dedica di Ultimo

Per il suo nuovo post su Instagram, Ultimo ha scelto un selfie di coppia scattato vicino al mare.

Lui sorride verso la fotocamera, mentre Jacqueline Luna scherza “afferrando” il sole con una mano, mentre il vento le scompiglia i biondissimi capelli. Uno scatto molto semplice e spontaneo, corredato da una dedica frutto del profondo amore percepito dal cantante.

“Non amo fotografare per tutti quello che ho dentro, né sui social né nella vita di tutti i giorni (se non in una canzone)…” ha scritto per iniziare Ultimo, ammettendo la difficoltà percepita. “La tua purezza mi ha reso una persona migliore e mi fa stare bene gridarlo a tutti” ha aggiunto motivando la sua volontà di condividere queste parole.

La dedica d’amore di Ultimo alla fidanzata Jacqueline Luna

Fonte: Instagram

Il ringraziamento a Jacqueline Luna

“Non posso far altro che ringraziare ogni strada che ho percorso, perché mi ha portato a te. non credo nelle frasi sdolcinate ma credo nel potere di un sentimento”. Riga dopo riga le parole di Ultimo hanno toccato sentimenti sempre più importanti e il giovane ha deciso addirittura di mettere a nudo i suoi più grandi difetti. “Grazie per la tua parte più vera, grazie per sopportare i miei sbalzi d’umore che odio anche io.

Mi stai insegnando che tra una parola e l’altra c’è il momento più importante, che è quello di pensare alla prossima”.

Il ringraziamento a Jacqueline Luna si è poi concluso con uno sguardo verso il futuro, che come ormai è chiaro Ultimo sogna di poter continuare a vivere al fianco della sua fidanzata.

L’augurio per il futuro della coppia

“Spero di non conoscerti mai abbastanza e di lasciare sempre uno spazio aperto a quello che potrai diventare, perché una delle cose che amo di te è sapere che lasci sempre a te stessa la possibilità di cambiare, ed io spero di poter cambiare sempre insieme a te”.

In questo periodo trascorso insieme a lui, Jacqueline sembra davvero avergli insegnato ad affrontare le vita in maniera differente, influendo positivamente anche sulla sua vita professionale.

“Al tuo fianco, senza fare rumore. mi stai ricordando che Niccolò può essere grande quanto Ultimo, se non di più” ha concluso romanticamente il cantante, che spesso in passato ha preferito rifugiarsi nei suoi silenzi.

La mini-dedica di Jacqueline Luna: “Ti amo più del…”

Come è normale per tutte le coppie, ognuno comunica i propri sentimenti a modo suo. Se per Ultimo arrivare ad aprire pubblicamente il suo cuore sembra essere stato tutt’altro che semplice, per Jacqueline i messaggi d’amore passano attraverso le frasi ironiche. Precedendo di un giorno il post del suo fidanzato infatti, la ragazza ha pubblicato un loro selfie dichiarando con “tenerezza alternativa” il suo amore.

“Ti amo più del p….. più del pist………. più del PISTACCHIO l’ho dettoooooooooo!!!!!!!!!!!!!” ha scritto Jacqueline.