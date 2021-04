Vera Gemma torna a casa dopo l'eliminazione dall'Isola dei Famosi: le prime parole su Instagram

Si è conclusa l’esperienza di Vera Gemma, la celebre figlia di Gemma, in quel dell‘Isola dei Famosi. La concorrente, eliminata nella puntata di lunedì scorso dopo un faccia a faccia con la madre di Giulia Salemi, Fariba Tehrani, è già tornata sui social a raccontare la sua esperienza in quel delle Honduras.

Vera Gemma torna in Italia dopo l’Isola dei Famosi

“Addio isola e’ stato tutto meraviglioso – scrive così Vera Gemma sui social – Ci vediamo in studio grazie a tutti quelli che mi hanno capita e sostenuta“, le parole di Gemma al rientro dalla Honduras che, tornata finalmente a mangiare dopo aver lungamente patito la fame, ora non aspetta altro che lasciar passare i doverosi giorni di quarantena precauzionale al suo rientro per approdare poi nello studio dell’Isola dei Famosi.

Già durante la puntata di lunedì infatti la naufraga aveva manifestato il suo entusiasmo all’idea di unirsi al gruppo rientrato in Italia e che ora commenta a distanza e a pancia piena le dinamiche del gioco.

Mediaset corre ai ripari: l’Isola dei Famosi cambia giorno?

Gioco che però sembra vacillare per certi versi dal momento che gli ascolti dell’Isola dei Famosi non starebbero facendo gola come invece si aspettava Mediaset.

Complici sicuramente due fattori: la fame che in questa edizione in particolare sta mettendo a durissima prova i naufraghi poco in forze da creare dinamiche interessanti e accattivanti; la messa in onda in parallela dell’edizione del reality in Spagna, Supervivientes, che ha costretto Mediaset a rinunciare ad uno dei due appuntamenti in diretta televisiva. Ora però Mediaset corre ai ripari e oltre a rinforzare la rosa di naufraghi che si sta arricchendo puntata dopo puntata di nuovi concorrenti, la rete starebbe pensando di far traslocare il secondo appuntamento settimanale al venerdì sera sulla scia dell’eredità lasciata da Felicissima Sera di Pio e Amedeo.

Gli sforzi verranno premiati?

Approfondisci

Tommaso Zorzi “cocco” dell’Isola dei Famosi: c’è maretta tra gli opinionisti, il motivo

L’Isola dei Famosi, Asia Argento spara a zero contro i naufraghi e difende Vera Gemma: “Aveva bisogno di aiuto”