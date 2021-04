La ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi Elena D’Amario è tornata single, a dichiararlo è stata lei stessa nel corso di una chiacchierata con i concorrenti dell’attuale edizione del talent. Negli ultimi mesi era apparsa spesso al fianco di Alessio La Padula, come lei danzatore ed ex concorrente del programma, ma ora il suo cuore sembrerebbe essere libero.

Elena D’Amario e Alessio La Padula: l’amore fra ballerini

Come riporta Fanpage.it la ballerina Elena D’Amario non ha mai dichiarato ufficialmente di essere coinvolta in una relazione, tuttavia i suoi fan non erano rimasti indifferenti alle immagini che la ritraevano in compagnia di Alessio La Padula.

Come lei, il ragazzo aveva partecipato ad Amici di Maria De Filippi, divenendo poi ballerino professionista del programma. Per circa un anno, entrambi avevano postato fotografie in compagnia dell’altro e pare che proprio una carrellata di immagini pubblicate da La Padula a fine 2020 avesse implicitamente confermato la loro relazione.

Lui e la D’Amario erano infatti protagonisti di molti di questi scatti e sembra che apparissero molto complici. Attualmente però di quelle immagini non c’è più traccia, poiché pare che il ragazzo le abbia cancellate.

Questo gesto porta inevitabilmente a pensare che la storia fra lui e la ballerina sia finita e che quindi abbia preferito nascondere i ricordi che li mostravano felici insieme.

Elena D’Amario racconta la sua vita sentimentale

Chi segue Amici da tempo si ricorderà sicuramente dei tempi in cui Elena D’Amario era una concorrente del talent. Proprio qui aveva conosciuto Enrico Nigiotti, il cantate a cui era stata legata sentimentalmente per un periodo. Da allora però, la danzatrice non ha mai più condiviso apertamente le sue storie d’amore, prestando grande attenzione alla sua privacy.

Se Elena si dimostra restia a rispondere alle domande dei fan e dei giornali di gossip però, sembra non riuscire a mentire di fronte alle domande dei concorrenti della nuova edizione di Amici.

Pare infatti che nel corso di una chiacchierata con i ragazzi, Aka7even le abbia domandato come riesca a coniugare la vita lavorativa e quella sentimentale. La sua risposta non ha lasciato dubbi. La D’Amario ha infatti spiegato al cantate che non sempre è possibile conciliare questi due aspetti e che talvolta è necessario giungere a delle scelte tutt’altro che semplici da affrontare.

La dura scelta di Elena: mettere l’amore da parte

Come riporta Fanpage.it Elena non ha nascosto che la vita di un professionista talvolta può imporre dolorose decisioni.

La ballerina avrebbe fornito questa risposta proprio alla luce della sua esperienza personale: “L’amore è una cosa importante, fondamentale” avrebbe commentato. “La scelta è stata quella di metterlo da parte. È una vita molto intensa che senza perseveranza e tenacia non puoi fare”.

Elena non ha comunque voluto escludere la possibilità di aprire nuovamente il suo cuore all’amore in futuro. Tuttavia ha voluto ribadire come per lei non sia affatto semplice lasciarsi andare a questo sentimento: “Son dell’idea che l’amore quando capita capita, non ci sono oceani e non ci sono distanze.

Però è tanto difficile, per me è difficile trovare l’amore”.