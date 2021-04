Sono passati dieci anni dal matrimonio tra William e Kate e i più di quel giorno, diviso tra sfarzo e gioia, si ricordano un dettaglio in particolare: Pippa Middleton, la sorella e damigella d’onore della sposa, Kate Middleton.

L’abito, anche nel suo caso firmato da Sarah Burton- Alexander McQueen, ha messo in risalto la sua figura che ha dato il via ad un gran chiacchiericcio durato negli anni. Eppure, a distanza di dieci anni dal matrimonio di William e Kate, Pippa Middleton non solo è una donna felicemente sposata e madre di due figli, ma insieme al marito sta costruendo un vero e proprio impero miliardario.

Pippa Middleton oggi

A distanza di dieci anni dal fatidico sì, Pippa Middleton è mamma di due figli, Arthur Michael William, nato il 15 ottobre 2018 e Grace Elizabeth Jane, nata il 15 marzo 2021. Nonostante siano passati diversi anni dal matrimonio della sorella, che le ha dato una grandissima visibilità grazie anche all’abito che ha messo in mostra la sua silhouette da urlo, Pippa Middleton resta ancora una reginetta di stile.

Proprio pochi giorni fa, la neo-mamma è stata immortalata aggirarsi tra le vie di Londra mano nella mano con il suo primogenito. Un look totalmente primaverile in perfetto stile British: sneakers bianche, abito lungo e morbido, cappotto chiaro e occhiali da sole.

Pur avendo partorito da circa un mese, Pippa Middleton è apparsa in grandissima forma.

Che lavoro fa Pippa Middleton?

Attualmente Pippa Middleton è una mamma a tempo pieno, ma non ha perso di vista tutti i suoi impegni lavorativi. Ai tempi delle nozze della sorella Kate, Pippa lavorava come organizzatrice eventi all’interno della Party Pieces, l’azienda di famiglia. Al contempo, era una Socialite ovvero una di quelle persone appartenenti all’alta società britannica, composta da aristocratici e non, che presenziano e organizzano, ad esempio, eventi di beneficenza, gala, feste private, sfilate di moda, eventi…

Ad oggi è anche un’opinionista e autrice di libri, il più famoso è quello in cui da consigli su come organizzare feste, intitolato Celebrate: A Year of Festivities for Families and Friends.

Il 20 maggio 2017 ha sposato il fidanzato James Matthews, a capo di un vasto impero economico e con il quale collabora.

L’impero miliardario di Pippa Middleton e del marito

James Matthews è figlio dell’ex pilota David Matthews, anche proprietario di un lussuoso resort sito a St Barths dal nome Eden Rock.

Dopo aver seguito per un periodo le orme paterne, anche lui come pilota, James Matthews si è lanciato nel mondo della finanza lavorando come trader presso la Spear, Leeds&Kellog, assimilata da Goldman Sachs. Nel 2001 ha fondato la Eden Rock Capital Management Group di cui è ancora attualmente Chief Executive.

La coppia è attualmente detentrice di un patrimonio stimato a circa 2,6miliardi, solo la loro abitazione a Chelsea vale 22milioni. Un fondo destinato a crescere quando James Matthews erediterà il titolo del padre, ovvero quello di Laird of Glen Affric (titolo di signore in Scozia) e un possedimento di circa 10mila acri.

Lo sapevate che Pippa e Kate hanno anche un fratello?

