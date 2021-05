La puntata serale di Amici dell’uno maggio è stata piena d’emozioni. Lorella Boccia, presente in studio, ha raccontato alcuni particolari sulla sua gravidanza.

I professori sono stati protagonisti di vari scambi d’opinione. Anna Pettinelli ha attaccato Rudy Zerbi e Arisa. Ma anche Lorella Cuccarini ha avuto a che ridire con Veronica Peparini.

I giudici si sono prestati per un siparietto simpatico, un balletto sulle note di Jerusalema e Nino Frassica ha divertito il pubblico con un monologo ironico.

Il Balletto di Stefano De Martino, Stash e Emanuele Filiberto ad Amici

Nella puntata serale di Amici dell’uno maggio anche i giudici hanno intrattenuto il pubblico.

Stefano De Martino, Stash e il principe Emanuele Filiberto hanno deciso di cimentarsi in un ballo.

La proposta è arrivata dal ballerino, per mostrare al pubblico le doti del principe Emanuele Filiberto: “Solo per il gusto di vedere lui… Non so se tutti sono pronti a quest’esibizione“. I tre giudici hanno ballato sulle note di Jerusalema, con l’allieva Giulia Stabile che consigliava le mosse. Maria De Filippi ha vestito il ruolo di giudice: “Posso fare il giudice per una volta?“. La conduttrice ha preferito l’esibizione del principe Emanuele Filiberto: “Voto il principe“.

Emanuele Filiberto ha chiesto anche il parere di Alessandra Celentano, lanciando una richiesta per la prossima puntata: “La prossima volta facciamo un walzer insieme“.

Nino Frassica lancia frecciatine

Ad Amici, nella puntata serale dell’uno maggio, Nino Frassica, ospite in studio, ha fatto sorridere il pubblico sponsorizzando, di nuovo, un fantomatico libro sulla vita di Maria De Filippi.

Il comico siciliano ha lanciato anche delle frecciatine. La prima indirizzata al principe Emanuele Filiberto: “Mi spiace per il principe… Noi tutti festeggiamo è lui… Che festeggia?”.

Il riferimento ironico era alla Festa dei Lavoratori del primo maggio.

Ma Nino Frassica ha stuzzicato anche due storici conduttori Rai, affermando che i proventi del libro erano destinati alla: “Fondazione rivogliamo Adriana Volpe con Magalli ai Fatti Vostri“.

Approfondisci:

Anticipazioni serale di Amici del primo maggio

Lorella Boccia ad Amici racconta la sua gravidanza

Anna Pettinelli contro Rudy Zerbi