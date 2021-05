Nella puntata serale di Amici del primo maggio tre ballerini delle tre diverse squadre sono finiti al ballottaggio finale per l’eliminazione. Serena, Alessandro e Samuele si sono confrontati nell’ultima sfida, dopo che ogni team aveva perso una partita.

A parte le sfide dei talenti della scuola, c’è stato spazio per momenti leggeri come l’ospitata di Nino Frassica e il balletto dei tre giudici. Ma anche per degli episodi di confronto tra i professori.

Anna Pettinelli ha attaccato Rudy Zerbi durante la seconda partita, ma anche nella terza parte della serata, i due professori si sono confrontati. Alle fine della puntata è stato il ballerino Samuele Barbetta a lasciare il programma.

L’accusa di Rudy Zerbi a Aka7even

Durante la puntata serale di Amici del primo maggio Rudy Zerbi ha attaccato un’esibizione di Aka7even, accusando il cantante di aver copiato, nelle sue barre, delle parole di un altra canzone: “Speriamo non se ne accorgono“.

Anna Pettinelli ha subito contrattaccato utilizzando uno speciale volume: “Il libro nero delle barre“. La professoressa ha spiegato che si trattava di un libro in cui erano annotate le peggiori barre scritte da Sangiovanni: “Vedere se ci sono frasi banali… Mi sono stufata di sentire che… Solo Sangiovanni scrive bene“.

A rispondere alla professoressa è stato lo stesso allievo: “Onestamente io non la trovo banale… Io vivo delle cose e poi le esprimo.. I miei testi e le mie parole possano rispecchiare anche la vita di qualcun altro“. Anna Pettinelli ha ribattuto a tono: “Sono d’accordo con te ma spiegalo al tuo professore“.

Amici 1 maggio, Samuele Barbetta eliminato

Samuele Barbetta ha dovuto lasciare la scuola di Amici, dopo il serale dell’uno maggio. Maria De Filippi ha voluto comunicare l’esito al ragazzo: “Volevo che lui capisse che non è per una sua non preparazione“.

La conduttrice ha consolato Samuele Barbetta: “Il fatto che tu esca stasera non ti toglie niente Samuele. Tra te e Alessandro rimane Alessandro… Non voglio che tu metta in discussione te stesso“.

Il ragazzo ha ringraziato Maria De Filippi: “Grazie di tutto… Quello che ho fatto qui dentro è davvero difficile da realizzare… Un regalo meraviglioso“.

