Gli spettatori di Amici si sono sempre dimostrati divisi sui concorrenti del programma, che ovviamente non possono piacere allo stesso modo a tutti. Quest’anno però le voci di chi critica una concorrente in particolare si stanno facendo così insistenti da richiedere l’intervento dell’autrice del programma, Raffaella Mennoia. La donna ha infatti voluto chiarire come non vi siano favoritismi per la ballerina Giulia Stabile, invitando i follower a una riflessione sulla ragazza.

Giulia Stabile di Amici: la polemica

L’autrice di Amici di Maria De Filippi ha parlato attraverso le sue stories di Instagram di una questione che da qualche tempo è emersa a proposito di una delle concorrenti del programma: la ballerina Giulia Stabile.

Raffaella Mennoia ha ricevuto infatti molte critiche, dopo aver pubblicato il video di un’esibizione della ragazza andata in onda lo scorso sabato. Alcuni suoi follower l’hanno accusata di favorire la ballerina, ritenendo che fra i post da lei pubblicati Giulia appaia fin troppo spesso. Non è la prima volta che la ragazza viene accusata di godere di trattamenti di favore nel talent e la Mennoia ha deciso di esprimersi sulla questione per fare chiarezza.

Giulia Stabile: le parole di Raffaella Mennoia

Nella giornata di ieri, Raffaella Mennoia ha ritenuto importante parlare ai suoi follower a proposito della scelta di pubblicare sul suo profilo personale filmati riguardanti le esibizioni dei ragazzi di Amici.

“Ci tengo oggi a dire una cosa importante, che riguarda una ragazza di Amici, Giulia” ha specificato. “Questa mattina ho pubblicato un video di un’esibizione di Giulia avvenuta ieri sera, registrata un po’ di giorni fa e adesso ho pubblicato anche la seconda parte, anzi poi durante la giornata pubblicherò anche altri video di altre esibizioni dei ragazzi, ovviamente non tutte…”, ha continuato.

La Mennoia ha chiarito come durante le riprese del talent lei sia in realtà in servizio e quindi non abbia sempre la possibilità di filmare tutti i concorrenti. “Lo faccio molto volentieri, uno per condividerlo con voi dal mio punto di vista e due perché comunque mi fa piacere averli nel mio telefonino”.

La riflessione su Giulia Stabile

Tornando poi al tema al centro della polemica, Raffaella Mennoia ha voluto spendere qualche parola sulla ballerina Giulia. “Mi è molto dispiaciuto che qualcuno di voi abbia scritto male di Giulia– ha iniziato- questo solamente per un motivo, perché Giulia invece dovrebbe essere presa a esempio e essere d’aiuto a molte ragazze, che come lei sono state bullizzate”.

La donna ha spiegato che la concorrente ha affrontato un lungo lavoro su se stessa all’interno del talent di Maria De Filippi. “Mi tengo le mani perché non voglio cadere nella trappola degli insulti sui social” ha affermato. Nello specifico l’autrice ha ammesso di aver già avuto esperienze spiacevoli con “gente che si approfitta proprio perché siamo sui social”.

Raffaella Mennoia sul processo in atto

“Poi un giorno vi racconterò” ha commentato sbrigativa quest’ultima affermazione.

La Mennoia ha lasciato intendere che in passato ha affrontato una situazione particolarmente sgradevole, ma di voler attendere la “fine di un processo”. Pare infatti che la donna abbia dovuto subire “per molti mesi” un confronto con qualcuno che in passato le avrebbe reso la vita particolarmente complessa. “Ha avuto ripercussioni molto importanti non solo a livello personale e intimo, ma avrebbe potuto avere ripercussioni professionali molto importanti” ha spiegato. La donna ha concluso rimandando a un secondo momento il racconto di quanto avvenuto.

Approfondisci

Amici, puntata serale dell’uno maggio, il balletto dei giudici e le frecciatine di Nino Frassica

Puntata serale di Amici di sabato 1 maggio: Samuele Barbetta eliminato, Rudy accusa Aka7even