Momento di scelte a Uomini e Donne, che nelle prossime puntate vedrà l’uscita di una delle protagoniste femminili di questa stagione. La tronista Samantha Curcio è infatti giunta a una decisione finale. Ecco con chi la vedremo lasciare lo studio.

Le esterne di Samantha a Uomini e Donne

Come riportato in queste ore da Il Vicolo delle News, una delle prossime puntate di Uomini e Donne avrà come tema principale la scelta di Samantha Curcio. Nel corso della puntata registrata pochi giorni fa, la ragazza ha scelto di uscire dal programma, giungendo a una decisione finale sul suo futuro sentimentale.

Il momento si dovrebbe aprire con un filmato riassuntivo delle ultime esterne della tronista.

Le immagini mostrano la confessione d’amore di Alessio, che le rivela il suo desiderio di uscire dal programma con lei e l’esterna con Bohdan, arrabbiato per via dell’indecisione di Samantha sul suo conto. La produzione mostra poi il ragazzo nel momento in cui comunica alla corteggiatrice di voler lasciare il programma, dicendosi pronto a portarla con sé e provocando in lei tanta confusione da farla piangere.

Al termine dei filmati, l’attenzione ritorna in studio, dove Alessio commenta negativamente l’atteggiamento di Bohdan, che non approva la sua decisione di vedere la ragazza per comunicarle la sua intenzione di abbandonare il programma.

L’ingresso in studio di Samantha: il ringraziamento a Maria

La tronista Samantha viene fatta entrare in studio, dopo che i corteggiatori sono stati fatti uscire. La ragazza spende qualche parola per ringraziare Maria De Filippi, che le avrebbe dato l’opportunità di porsi come esempio per le spettatrici da casa. Samantha ha spiegato di essere stata spesso vittima di attacchi sui social, dovendo far fronte alle parole di chi malignamente la definiva “la porchetta dagli occhi azzurri”.

La scelta di Samantha

Il primo corteggiatore ad entrare è Alessio e il suo ingresso lascia sconvolti i presenti, poiché pare che solitamente la persona che viene fatta entrare per prima corrisponde alla “non scelta”. Anche il ragazzo percepisce la tensione del momento e non nasconde il nervosismo. Il loro rapporto fatto di alti e bassi ha portato i ragazzi a scontrarsi in più occasioni, con reciproci attacchi e malcontenti. La preoccupazione di Alessio pare quindi essere più che comprensibile.

Samantha però lo tranquillizza, spiegandogli di non aver mai fatto una dichiarazione d’amore, ma di dover ammettere che lui ha saputo farla sentire bella e desiderata, comprendo il suo carattere solo in apparenza forte.

La ragazza continua spiegando di non accettare del tutto il suo atteggiamento durante le liti, ma ritiene che Alessio sappia comunque come starle vicino. Per questi motivi Samantha sceglie lui, che in risposta l’abbraccia e la bacia. I due ragazzi ballano al centro dello studio sulle note di “Tutta la notte” di Sangiovanni, sotto una pioggia di petali.

Il confronto con Bohdan

Dopo questo momento romantico, Maria ricorda a Samantha che deve ancora comunicare la sua scelta a Bohdan e le dice che Alessio dovrà uscire momentaneamente dallo studio.

La tronista però sembra proprio non volersi allontanare un attimo dalla sua scelta e chiede che il ragazzo sia fatto rimanere. Pare che Samantha scelga di non far uscire Alessio, perché a suo avviso l’altro corteggiatore non è realmente interessato a lei e dunque non rimarrà deluso dalla sua scelta.

Bodhan viene quindi fatto entrare e un solo sguardo al pavimento ricoperto di petali gli permette di capire che ormai Samantha ha preso la sua decisione. Per fugare ogni dubbio, Tina lo accoglie con ironia: “Come vedi non sei tu la scelta”.

Il ragazzo raggiunge poi Samantha, che gli spiega come a suo avviso non sia mai stato sincero con lei e aggiunge che anche le sue amiche l’avrebbero messa in guardia sul suo atteggiamento. Bodhan non la guarda praticamente mai negli occhi e dopo aver parlato molto poco lascia lo studio definitivamente.

