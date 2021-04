A Uomini e Donne i protagonisti del trono classico e di quello over raccontano a turno le loro vicende amorose a centro studio.

Ultimamente Gemma Galgani ha appassionato i telespettatori per la conoscenza con Aldo. ma anche per il tentativo di avvicinarsi al Cavaliere Antonio. Secondo le anticipazioni di Uomini Donne, riportate dal Vicolo delle News, il prossimo protagonista a centro studio potrebbe essere Giacomo Czerny.

Ma anche la tronista Samantha avrà delle novità da raccontare sulle sue conoscenze con Bohdan e Alessio.

Anticipazioni di Uomini e Donne: Samantha e Alessio

In una delle ultime puntate di Uomini e Donne Samantha Curcio ha avuto molto a che ridire con uno dei suoi corteggiatori, Alessio.

La tronista, dopo un romantico bacio, ha avuto un brutto risveglio.

Il corteggiatore ha preparato un’uscita emozionante per Samantha, in cui delle foto ripercorrevano la loro conoscenza, ma poi, Alessio non s’è presentato in esterna. In studio, tra i due protagonisti del trono classico, c’è stata una discussione infuocata.

Adesso la tronista avrà portato fuori il corteggiatore? Samantha ha più volte dichiarato di preferire una discussione diretta e costruttiva a dei silenzi. Probabilmente Alessio e Samantha si saranno visti, ma avranno chiarito?

Vedremo un nuovo bacio? Anche con Bohdan potrebbe essere nato un confronto visto che la tronista ha palesato con chiarezza il suo interesse per il suo rivale.

Anticipazioni di Uomini e Donne: Ida Platano con chi sarà uscita?

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne Giacomo Czerny sarà chiamato a centro studio per raccontare le sue conoscenze con Martina e Carolina. In particolare, l’esterna con la corteggiatrice mora creerà una reazione forte in Carolina, che abbandonerà lo studio. Il tronista la seguirà dietro le quinte.

Anche Ida Platano potrebbe raccontare le sue prime conoscenze dopo la fine della storica e tormentata storia con Riccardo Guarnieri.

La Dama aveva indicato le sue preferenze, tra queste, il Cavaliere Luca Cenerelli, ultimamente al centro delle polemiche. Saranno usciti insieme?

