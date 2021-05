Bill Gates e Melissa hanno deciso di separarsi. La coppia ha comunicato la fine del loro matrimonio via Twitter, mettendo così un punto a una relazione che durava da 27 anni. Entrambi chiedono rispetto per la loro famiglia e annunciano di voler comunque continuare a lavorare per la fondazione creata in questi anni.

Bill Gates e Melinda si separano: “Abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio”

La notizia della separazione fra Bill e Melinda Gates è giunta come un fulmine a ciel sereno. Poche ore fa, entrambi hanno pubblicato un comunicato sui loro profili Twitter rendendo nota una decisione che sembra seguire un lungo periodo di valutazione.

Finisce così un’unione durata 27 anni. “Dopo una lunga riflessione e dopo aver fatto un grande lavoro sulla nostra relazione, abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio” scrive l’ormai ex coppia all’inizio del comunicato. “Nel corso degli ultimi 27 anni, abbiamo cresciuto 3 figli fantastici e costruito una fondazione che lavora in tutto il mondo per permettere a tutte le persone di condurre una vita sana e produttiva” ricordano Bill e Melinda.

Proprio mantenendo fede all’impegno nato con la fondazione creata dalla coppia, gli ex coniugi continueranno a lavorare insieme.

“Continuiamo a condividere la fiducia in questa missione– fanno sapere- continueremo il nostro lavoro insieme nella fondazione”.

Bill Gates e Melinda, il motivo della separazione

Nelle poche righe scritte per rendere nota la scelta di porre fine alla loro relazione, Melinda e Bill preferiscono evitare di parlare apertamente delle difficoltà di coppia che li hanno condotti a questa decisione. “Non crediamo più di poter crescere insieme come coppia nella prossima fase delle nostre vite” spiegano in tono decisamente formale nel comunicato. I due chiedono infine rispetto per la loro scelta e lanciano un appello affinché la loro volontà venga rispettata.

“Domandiamo spazio e privacy per la nostra famiglia, mentre iniziamo a navigare questa nuova vita” concludono i Gates.

Bill Gates e Melinda, il comunicato via Twitter

Bill e Melinda Gates hanno pubblicato il medesimo comunicato firmato da entrambi sui loro profili Twitter.

Bill Gates e Melinda, la fine di un matrimonio lungo 27 anni

Une delle coppie più ricche al mondo conclude così una relazione durata per 27 anni. Bill e Melinda si erano conosciuti nel 1987 durante un picnic aziendale organizzato da Microsoft, per la quale lavorava anche la donna.

Come riportano le fonti, pare che dopo quel primo incontro, l’uomo l’avesse invitata a uscire con lui. Bill si sarebbe reso conto di amarla dopo un anno di frequentazione e, per chiedere a Melinda di sposarlo, le avrebbe esposto su una lavagna tutti i pro e i contro di un eventuale matrimonio. La paura dell’imprenditore di non riuscire a coniugare vita familiare e lavoro sembrerebbe essere stata “sconfitta” dall’amore per la sua fidanzata, sposata alle Hawaii il primo gennaio 1994. Negli anni sono poi arrivati i figli: Jennifer (1996), Rory (1999) e Phoebe (2002).

Nel 2000, la coppia ha dato vita alla Fondazione Bill & Melinda Gates, un’organizzazione umanitaria che si occupa di combattere alcune malattie come l’AIDS, con particolare attenzione per i Paesi del Terzo Mondo. Con una dotazione di 50 miliardi di dollari, l’associazione risulta essere una delle più ricche al mondo. Ogni anno regala circa 5 miliardi e nell’ultimo periodo si è occupata anche di finanziare gli investimenti per il vaccino anti-Covid.

I beni della coppia ammontano a oltre 150 miliardi di dollari, a cui si aggiungono gli investimenti in numerose aziende e la quota percentuale in Microsoft.

I gates risultano essere anche i più grandi proprietari terrieri degli USA. La loro villa Xanadu, nei pressi di Seattle, è valutata oltre 150 milioni di dollari.