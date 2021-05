Oggi martedì 4 maggio 2021 torneranno a stretto giro di posta le estrazioni del Lotto che continuano ad appassionare tanti italiani. Si riparte subito dopo l’estrazione straordinaria di lunedì 3 maggio 2021, data dallo slittamento dell’estrazione dei numeri non avvenuto nel giorno festivo di sabato 1 maggio 2021.

Lotto: i dati dell’estrazione di lunedì 3 maggio 2021

Dopo la pausa per la Festa dei Lavoratori di sabato 1 maggio 2021 il mese di maggio riparte e riprende il solito ritmo nelle estrazioni delle lotterie gestite da Lottomatica e che coinvolgono tanti giocatori che sfidano la dea bendata.

Le estrazioni del Lotto di lunedì 3 maggio 2021 hanno fatto partire un nuovo mese insieme al gioco del Lotto. Come sempre nelle sedi di Roma, Milano e Napoli le estrazioni si sono tenute alle ore 20:00 ed i risultati sono stati consultabili a partire da qualche minuto dopo sulle piattaforme di riferimento ed anche sul nostro giornale The Social Post. Riportiamo il risultato dei sorteggi nella tabella qui sotto, specificando le ruote e l’ordine dei numeri estratti:

BARI 42 57 78 18 43 CAGLIARI 17 52 50 63 38 FIRENZE 70 21 50 5 2 GENOVA 23 26 62 83 86 MILANO 36 12 76 57 8 NAPOLI 57 83 30 56 63 PALERMO 66 49 40 87 28 ROMA 63 49 83 58 59 TORINO 4 3 79 68 51 VENEZIA 50 29 2 89 11 NAZIONALE 47 76 5 19 62 I numeri estratti per le ruote del Lotto nell’estrazione di lunedì 3 maggio 2021.

Estrazioni del Lotto: le vincite messe a segno il 3 maggio 2021

Le estrazioni dei numeri hanno saputo regalare delle soddisfazioni ai giocatori che hanno portato a termine delle giocate, donando loro vincite sparse in tutte le regioni d’Italia. La tabella sottostante riporta tutte le vincite di lunedì 3 maggio 2021 che si sono verificate regione per regione, specificando anche il numero di vincite ed il loro ammontare:

Regione Vincite Ammontare ABRUZZO 3,896 136.313,00 € BASILICATA 1,435 48.795,00 € CALABRIA 4,497 141.179,00 € CAMPANIA 13,367 777.536,00 € EMILIA ROMAGNA 12,797 490.786,00 € FRIULI VENEZIA GIULIA 4,109 154.846,00 € LAZIO 13,841 604.705,00 € LIGURIA 4,133 202.229,00 € LOMBARDIA 43,856 1.242.270,00 € MARCHE 3,982 160.160,00 € MOLISE 770 23.619,00 € PIEMONTE 14,081 585.967,00 € PUGLIA 14,154 467.548,00 € SARDEGNA 5,988 200.343,00 € SICILIA 13,223 462.088,00 € TOSCANA 7,388 421.911,00 € TRENTINO ALTO ADIGE 2,019 87.678,00 € UMBRIA 2,009 69.170,00 € VALLE D’AOSTA 481 21.615,00 € VENETO 14,867 512.460,00 € Le vincite che sono state messe a segno il 3 maggio 2021.

Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone, The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.

Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.