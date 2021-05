All’Isola dei Famosi è scattato uno dei primi baci dell’edizione 2021. Diversamente da quanto si potrebbe pensare però, i protagonisti del momento “romantico” non sono stati due concorrenti ma la conduttrice Ilary Blasi e un ospite fisso della trasmissione: Jeda.

Fra scherzi e battutine è scattato il bacio fra la moglie di Totti e il giovane compagno di Vera Gemma: ecco cosa è successo.

Il “momento Jeda”

Come accade ormai da diverse puntate dell’Isola dei Famosi, anche nella serata di ieri il fidanzato di Vera Gemma ha avuto il suo spazio nella trasmissione: il “momento Jeda”. “Pensavate mi fossi dimenticata di lui?

– ha esordito Ilary Blasi – volevo salutare il mio amico Jeda”. La conduttrice ha iniziato chiedendo al suo ospite un’opinione sui naufraghi, rimasti ormai senza la compagna del giovane, Vera Gemma. Jeda non si è sbilanciato, commentando con un generico “bene” e la Blasi ha presto cambiato discorso.

L’invito di Ilary Blasi: “Possiamo andare a fare l’aperitivo”

Fatta la domanda di rito sulla trasmissione, Ilary Blasi ha deciso di cambiare totalmente discorso stupendo Jeda con una proposta inaspettata. “Senti hanno riaperto i ristoranti – ha esordito – possiamo andare a fare l’aperitivo…”.

Preso alla sprovvista, il giovane manager si è limitato a sorridere alla conduttrice, aggiungendo un timido “va bene” in risposta. Mostrandosi intenzionata a portare avanti il suo discorso, la Blasi ha quindi domandato a Jeda quando potesse essere disponibile. “Come sei messo dopodomani?”, gli ha chiesto mentre dal centro dello studio avanzava verso la sua postazione. “Ehm… – ha risposto imbarazzato il ragazzo facendo ridere il pubblico – però devi fare venire pure Totti!”.

“No, io e te da soli senza Vera e Totti”, ha spiegato Ilary Blasi mentre si sedeva al suo fianco. “C’è Vera che ci guarda!”, ha ricordato sempre più in preda all’imbarazzo lui.

Ilary a Jeda: “Vieni qua dammi un bacio”

Mostrandosi sempre più convinta, Ilary ha voluto dimostrare di non avere problemi a dare baci ad altre persone che non siano suo marito. La conduttrice ha quindi proposto a Jeda di darle un bacio, come esempio di ciò che i concorrenti avrebbero dovuto fare di lì a poco nel corso di una prova. “Siccome tra poco si daranno dei baci, volevo far vedere che io non ho problemi, vieni qua dammi un bacio”, ha esclamato la Blasi porgendo le sue labbra verso il ragazzo che si è portato le mani al volto per coprire le guance ormai rosse dall’imbarazzo.

Dopo aver preso un grande respiro però, Jeda ha portato a sua volta le labbra verso quelle di Ilary, lasciandoci un rapido bacio e scatenando le grida esultanti e gli applausi del pubblico.

La verità sul bacio a Ilary: un dettaglio importante

Subito dopo aver baciato la conduttrice, Jeda ha guardato verso la telecamera posta di fronte a lui, salutando con grande imbarazzo la fidanzata Vera. Soddisfatta, Ilary è tornata al centro dello studio, ricordando al ragazzo il loro appuntamento: “Allora dopodomani per l’aperitivo eh Jeda, mi raccomando non mi deludere”.

La donna si è quindi collegata con la Playa Palapa, per seguire una prova dei naufraghi e le riprese hanno mostrato il volto ancora “sconvolto” del giovane.

Nonostante i tentennamenti di Jeda, quello che Ilary gli ha chiesto di scambiarsi non è stato un vero e proprio bacio. Come previsto dalle norme anti-Covid infatti, le sedute occupate dai due erano divise da un vetro trasparente e quindi in realtà le loro labbra non si sono incontrate davvero, ma sono rimaste divise da questa superficie. Vetro o non vetro, l’imbarazzo di Jeda parla chiaro e ora non resta che capire qual è stata la reazione di Vera Gemma.

Approfondisci

Tommaso Zorzi a L’Isola dei Famosi, l’opinionista si sfoga apertamente: “Questa cosa la vivo sulla mia pelle”

Ignazio Moser sbarca all’Isola dei Famosi: il nuovo concorrente approda in Honduras nel segno del “bacio”

Vera Gemma torna a casa dopo l’eliminazione dall’Isola dei Famosi: le prime parole su Instagram