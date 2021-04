Il manager Jeda è senza dubbio una rivelazione della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Ciò che più colpisce è che il giovane è riuscito a conquistare i consensi del pubblico senza nemmeno essere un concorrente del reality. Da qualche tempo tuttavia si vocifera che il fidanzato di Vera Gemma potrebbe raggiungerla alle Honduras e ora a parlare di questa possibilità è proprio lui.

Jeda all’Isola: “Trovo sia un’esperienza di vita unica”

Intervistato dal settimanale Novella 2000, il manager Jeda ha risposto ad alcune delle curiosità che da tempo tormentano gli spettatori dell’Isola dei Famosi. Il 22enne è infatti divenuto uno dei volti più noti al pubblico del programma, per via della sua costante presenza nella trasmissione, su cui lui dichiara: “Vado in studio principalmente per motivare la mia compagna”.

Fidanzato della naufraga Vera Gemma, di 28 anni più grande di lui, Jeda è stato spesso indicato come un personaggio perfetto per partecipare al reality e ora anche lui ha parlato di questo argomento.

“Non sarebbe una cattiva idea. In realtà sono un manager musicale, ho una forte passione per la musica, lavoro con artisti rap– ha spiegato il ragazzo, parlando della sua professione- la TV mi piace, ma non cerco la popolarità”.

Jeda sembra quindi già sufficientemente impegnato, ma nonostante ciò si dice disposto ad accettare “una proposta televisiva” se mai arrivasse.

“Mi farebbe piacere partecipare proprio all’Isola dei Famosi, trovo sia un’esperienza di vita unica. Amo mettermi in gioco”.

La passione per l’avventura: ciò che lo lega a Vera

Proprio parlando della partecipazione a reality di tipo “adventure game”, Jeda ha ricordato che la sua fidanzata ha alle spalle già un’altra esperienza. “Vera ha partecipato anche a Pechino Express, lì ci sono molte difficoltà e bisogna avere determinazione per arrivare fino alla fine”.

Il manager ritiene di possedere le medesime caratteristiche e si sente perciò molto vicino alla donna: “In parole povere: siamo fatti l’uno per l’altra”

Continuando a riflettere sull’esperienza di Vera Gemma all’Isola, Jeda ha svelato alcune difficoltà vissute dalla donna, che avrebbe tentato a lungo di entrare nel cast del programma. “Ha sempre voluto partecipare a questo reality. Ci aveva provato già due volte– ha rivelato- ma non era stata confermata. Invece adesso ci è riuscita, e sono contento per lei”.

Jeda, Vera e la gelosia: “In tanti ipotizzano che Vera, prima o poi, possa tradirmi”

L’intervista con Sorrisi si è rivelata una buona occasione per scoprire qualche dettaglio su Jeda e sulla sua vita privata.

Noto a tutti come una persona piuttosto riservata infatti, nell’ultimo periodo il ragazzo ha iniziato a parlare di sé e dopo aver raccontato come ha conosciuto Vera, ora si apre anche sulla gelosia all’interno del loro rapporto.

Gli spettatori dell’Isola non hanno potuto non notare le frecciatine e le “proposte ammiccanti” lanciate scherzosamente dalla naufraga ai suoi compagni di avventura, ma Jeda rassicura di non avere timori.

“La conosco bene e so che oltre a un complimento, anche se apparentemente esagerato, non va. Mi fido ciecamente” ha chiarito il manager, spiegando di non voler dar peso alle “malelingue”.

“Non mi interessa quello che dicono le persone. Vado avanti per la mia strada a testa alta. In tanti ipotizzano che Vera, prima o poi, possa tradirmi. Ma non sarà così, fidatevi”. Nessun tentennamento per Jeda, che ribadisce la sua opinione:“Sono sicuro di me stesso e del nostro rapporto di coppia. Ci metto la mano sul fuoco”.

Approfondisci

Giuliano Gemma chi era: attore, padre di Vera Gemma, icona degli spaghetti western

Brando Giorgi rientra in gioco a L’Isola dei Famosi: Vera Gemma eliminata ma per lei una nuova possibilità

Isola dei Famosi, dopo Kostner e Marchetti arrivano altre due naufraghe: spuntano i nomi Tittocchia e Ferrara