La storia d’amore fra la naufraga dell’Isola dei Famosi Vera Gemma e il giovane manager Jeda è certamente una delle più discusse nella storia del reality. Proprio per dimostrare la profondità del sentimento che li lega, il 22enne sarebbe ora pronto a prendere il volo per raggiungere la sua amata alle Honduras. Non è chiaro però se la sua vuole essere una semplice sorpresa o una permanenza più duratura. Sembra infatti che il ragazzo sia molto apprezzato dal pubblico e qualcuno già spera di vederlo fra i concorrenti.

Isola dei Famosi: Vera Gemma alle Honduras con il cuore in Italia

In queste prime settimane dell’Isola dei Famosi abbiamo iniziato a conoscere i concorrenti e le loro storie.

Quella di Vera Gemma non era certo sconosciuta agli amanti dei reality, che già l’avevano vista al fianco dell’amica Asia Argento a Pechino Express. Ora però sappiamo che Vera è partita lasciando in Italia il suo nuovo amore: Jeda, 22enne manager di musica trap nel milanese. Il giovane non sembra aver mai amato far parlare di sé e il suo profilo Instagram è tuttora privato. Tuttavia, nell’ultimo periodo Jeda si è aperto a qualche confessione in merito alla sua storia con l’attrice.

Pare proprio che l’amore abbia cambiato l’opinione del non-più-riservatissimo manager, che dopo aver fatto il tifo per la fidanzata nello studio dell’Isola ora dovrebbe essere pronto a spiccare il volo per farle una sorpresa.

Isola dei Famosi: un gossip che fa sognare i fan della coppia

Mentre Vera Gemma è alle prese con la difficile sopravvivenza sulla Parasite Island, in Italia il mondo del gossip sogna in grande. Sull’ultimo numero del settimanale Oggi infatti, il giornalista Alberto Dandolo ha parlato di una voce che in questi giorni circolerebbe tra i corridoi Mediaset.

“A Cologno Monzese si dice che presto il trapper milanese possa sbarcare in Honduras per fare una sorpresa a Vera…” ha dichiarato il giornalista nella sua rubrica, annunciando la possibilità di un’imminente viaggio.

Il gesto di Jeda significherebbe davvero molto, soprattutto in questo momento. Per poter riabbracciare la sua Vera infatti dovrebbe affrontare un viaggio molto lungo, sottoponendosi a controlli e tamponi, come richiesto dagli attuali protocolli in vigore.

Non una semplice sorpresa: “Dietro potrebbe esserci dell’altro?”

Il giornalista di Oggi non ha potuto che constatare l’entità del gesto e ha ammesso che proprio la serie di ostacoli che un simile viaggio comporterebbe al giovane manager lascia in realtà pensare che ci sia qualcosa di più in programma.

“Farà solo una sorpresa alla concorrente o dietro potrebbe esserci dell’altro? Ah saperlo…” ha commentato Dandolo.

Questa domanda apre la strada a una sorpresa ben più grande di quella di chi si è parlato finora. Jeda potrebbe forse aver intenzione di diventare un concorrente dell’Isola e il suo lungo viaggio non sarebbe quindi motivato solamente dal desiderio di fare un gesto romantico. A questo punto la novità per Gemma sarebbe ancor più inaspettata, ma non è detto che non la apprezzerebbe.

Poco più di una settimana fa infatti, la naufraga dichiarava con sincerità di essere innamorata del suo Jeda e di non avere occhi che per lui.

Jeda all’Isola, l’opinione del pubblico

In attesa di ottenere notizie ufficiali dal diretto interessato, riportiamo ancora le parole di Dannolo a proposito dell’accoglienza che Jeda potrebbe riscontrare nei fan dell’Isola.

“Jeda ha suscitato grande interesse nel pubblico a casa (tra Jeda e Vera Gemma ci sono 28 anni di differenza)…” ha infatti commentato il giornalista, ricordando come la differenza d’età abbia colpito l’attenzione degli spettatori.

Il giovane manager insomma non dovrebbe davvero avere problemi ad adattarsi, qualora decidesse di fermarsi più del dovuto alle Honduras.

