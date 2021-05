Samuele Barbetta è l’ultimo concorrente uscito dalla scuola di Amici di Maria De Filippi. Ballerino dallo stile molto particolare, è arrivato a un passo dalla semifinale motivato dalla grande passione per la danza. A poche ore dalla notizia della sua eliminazione, il ragazzo ha commentato la sua esperienza.

Samuele Barbetta: prime parole dopo l’eliminazione da Amici

“Spaesato”, così si definisce Samuele dopo la sua eliminazione da Amici. Nel corso della primissima intervista rilasciata appena uscito dal talent, il ragazzo ha cercato di descrivere le sue sensazioni, ammettendo le sue debolezze. Samuele ha chiacchierato con la produzione del programma, che ha reso disponibile il video sulla piattaforma web Witty Tv.

“Dispiaciuto sì, ma forse devo ancora realizzare” ha spiegato il giovane riflettendo sul percorso appena concluso.

Samuele ha ammesso di dover ancora abituarsi non solo al fatto di essere uscito dal programma, ma addirittura al fatto di avervi partecipato. “Credo che mi arriverà tutto in un colpo solo” ha commentato mostrando un sorriso sul volto stanco.

Samuele Barbetta: l’esperienza del ballerino ad Amici 2021

Samuele Barbetta ha poi parlato del suo percorso ad Amici, ricordando anche i momenti più complessi.

“Entrare qui dentro è stato molto difficile all’inizio, però ho trovato delle persone che un po’ condividevano le mie stesse difficoltà e ci siamo fatti forza” ha osservato il ballerino, ripensando ai compagni conosciuti all’interno della scuola.

“Ho avuto degli alti veramente altissimi e dei bassi che …non ne parliamo!” ha aggiunto divenendo rosso per l’imbarazzo, smorzato da una timida risata.

Il ruolo di Maria De Filippi per Samuele Barbetta

Il ballerino ha colto l’occasione della sua prima intervista per parlare del ruolo ricoperto da Maria De Filippi all’interno della scuola. “Maria per prima è quella che ha visto qualcosa e mi ha sempre spinto fino all’ultimo a cercare di esprimermi in totale libertà” ha spiegato.

“Grazie a lei credo di essere arrivato anche a tante altre persone, comunque la gente mi ha sempre apprezzato, questa è una cosa che mi porterò sempre nel cuore” ha aggiunto, mostrandosi soddisfatto di questo aspetto.

Samuele ha augurato ai suoi compagni rimasti all’interno della scuola di “trovare la strada giusta” . Poi il ballerino ha concluso concentrandosi su se stesso e riservandosi un auguro speciale.

Samuele Barbetta: “È necessario davvero sbagliare qualche volta”

La scorsa settimana, Samuele aveva vissuto dei momenti di profonda crisi arrivando a credere di aver perso totalmente l’ispirazione.

La stanchezza, la preoccupazione e la sensazione che qualcosa nella sua relazione con la fidanzata rimasta fuori dalla scuola potesse aver smesso di funzionare, lo avevano portato a sfogarsi in un lungo pianto. Dopo essersi ripreso da questo momento di incertezza, il ballerino si era poi concentrato nuovamente sul suo lavoro all’interno della scuola, portando con sé un importante insegnamento. “Il mio difetto più grande è che non riesco mai a perdonarmi quando sbaglio” ha ammesso il ragazzo, pensando poi alla vita che lo aspetta fuori dal talent.

“A Samuele auguro di perdonarsi di più – ha detto – sapere che è possibile anche sbagliare e che se hai dei sogni troppo grandi, non per forza per raggiungerli dobbiamo pretendere di essere sempre perfetti, ma è necessario davvero sbagliare qualche volta”.

