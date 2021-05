La puntata di Uomini e Donne del 6 maggio, ci propone di nuovo la solita solfa: Gemma Galgani e le sue improbabili conoscenze. Siamo riusciti a evitare questo momento molto entusiasmante ieri, ma oggi non c’è stato scampo.

A rialzare l’attenzione ci hanno pensato, in seguito, il tronista Giacomo con le sue battagliere corteggiatrici e Luca ed Elisabetta.

Finisce tutto tra Gemma Galgani e Aldo a Uomini e Donne

A Uomini e Donne, il 6 maggio, si comincia con il solito sfogo dietro le quinte in cui la Dama torinese parla delle sue conoscenze, in questo caso, Aldo e Antonio. Ma, nel suo discorso, Gemma fa anche riferimento a Isabella, della quale sembra gelosa: “Ha ballato con Isabela…Libero di fare quello che si sente di fare“.

Tornando in studio, la Dama e Aldo, raccontano gli ultimi sviluppi della loro conoscenza.

Non si capisce perché da un lato raccontano che c’è stato un bacio a stampo e dall’altro sono entrambi molto convinti della scelta d’interrompere il loro rapporto. Aldo dà la notizia al pubblico: “Ho ricevuto da parte tua il massimo ma, a un certo punto, bisogna anche leggere i messaggi subliminali che ti arrivano“. Gemma si è dimostrata pienamente d’accordo: “Non si sta evolvendo oltre un rapporto d’amicizia… Ha ragione, fa benissimo“.

Un rapporto il cui senso è poco chiaro, come ha evidenziato anche Tina Cipollari. L’opinionista ha lanciato anche una stoccata dissacrante delle sue, quando i due parlavano di L’amore è un uccello ribelle, una canzone cantata insieme: “C’è sempre di mezzo un volatile“.

La pace armata di Giacomo Czerny e Carolina a Uomini e Donne

Finalmente arrivano in studio a Uomini e Donne Giacomo Czerny e le sue corteggiatrici. Carolina non delude: prima abbiamo assistito a un’esternona strappalacrime con tanto di tramonto e letto a baldacchino, come già abbiamo visto milioni di volte, in cui la corteggiatrice si apre con una dichiarazione forte: “La nostra storia un po’ sa d’amore“.

Ma poi, appena la ragazza vede l’esterna della rivale, sbrocca di nuovo: “Tu non puoi baciare tutte e due“. Martina, dal canto suo, asserisce di essere convinta che il tronista la sta preparando a un no.

La puntata termina con il racconto amareggiato di Elisabetta, che ha finalmente deciso di lasciare Luca: “Voglio un amore con la A maiuscola“. Era ora!

Approfondisci:

Luca nella tempesta a Uomini e Donne

Carolina abbandona lo studio