Alba Parietti ha aperto le porte di casa sua a Tv8, che proprio qui ha registrato la puntata di Permesso Maisano – A casa di Alba Parietti andata in onda mercoledì sera. La donna ha risposto a domande sulla sua carriera e sulla sua vita privata, rilasciando affermazioni che hanno stupito l’intervistatore e il pubblico da casa. La donna ha infatti ammesso di essere particolarmente attratta da un uomo di chiesa e di essere stata “schiava del sesso”.

L’incontro di Alba Parietti con Padre Georg

Alba Parietti ha accettato di aprire le porte di casa sua alle telecamere di Permesso Maisano – A casa di Alba Parietti.

La donna ha accompagnato l’intervistatore Marco Maisano in un viaggio nel suo passato e ha parlato apertamente anche degli argomenti più scomodi. Riprendendo alcune riflessioni già esposte in uno dei suoi tre libri La cacciatrice di narcisi, la conduttrice ha parlato di Padre Georg Gänswein, arcivescovo cattolico tedesco noto per essere segretario personale di Papa Ratzinger e non solo. Pare infatti che il suo fascino non sia passato inosservato in questi anni e a confermarlo è proprio Alba Parietti, che tempo fa si trovò per caso ad affrontare con lui un viaggio in treno verso Roma.

“L’ho fissato tutto il tempo– ha ricordato- ero assolutamente rapita! Volevo vedere te se ti trovavi la Monaca di Monza in treno ed era una f**a spaziale!”. La padrona di casa ha quindi ripercorso gli attimi del loro incontro, chiarendo di non aver ricevuto da lui nemmeno uno sguardo, “nemmeno di striscio”. L’uomo di chiesa avrebbe infatti condotto il suo viaggio guardando fisso di fronte a sé, mentre Alba lo guardava ammaliata. “Proprio con le bave alla bocca– ha spiegato la donna- non una cotta…pensavo proprio delle cose…”. Maisano le ha quindi domandato se ricordasse di aver fatto fantasie su di lui e lei ha risposto sincera: “Ma di tutti i tipi!”.

Alba Parietti a Padre Georg: “Ho fatto pensieri peccaminosi su di lei”

Scesa dal treno, Alba Parietti non avrebbe proprio resistito e dopo un viaggio in silenzio si sarebbe avvicinata a Padre Georg per confessargli le sue sensazioni. “‘Padre ho fatto pensieri peccaminosi su di lei per tutto il viaggio’– ha raccontato riportando le sue parole- e lui non ha fatto una piega, secondo me è abituatissimo, glielo dicono dalla mattina alla sera!”. Il segretario di Ratzinger le avrebbe quindi domandato se si fosse pentita, ma ottenendo un “no” come risposta dalla showgirl le avrebbe spiegato di non poterla assolvere.

“Senta padre volevo venire in Vaticano un giorno…” avrebbe poi aggiunto Alba, mentre ormai l’arcivescovo se ne stava andando senza badare alle sue parole.

Il sesso per Alba Parietti “non è una priorità”

Conclusa la parentesi “Padre Georg”, Maisano ha chiesto ad Alba quale sia il suo attuale rapporto con il sesso, domandole se è vero che l’annoia. “Diciamo che non è una priorità, nella vita bisogna anche aver voglia di cambiare, io tutto quello che era possibile fare da quel lato lì l’ho fatto” ha ammesso la donna. “Quando penso al sesso penso sempre a delle persone giovani, belle” ha continuato, chiarendo come preferisca non sentire parlare di questo argomento da parte di persone ormai anziane.

“Non me lo devono raccontare, non lo voglio sapere” ha specificato.

La confessione sul passato: Alba Parietti “schiava del sesso”

Ascoltando l’opinione della sua intervistata sul sesso, Maisano ha notato un cambiamento rispetto a quanto da lei ammesso in passato. “Dicevi che da giovane sei stata schiava del sesso” le ha ricordato, domandandole spiegazioni e ottenendo un’immediata conferma da parte sua. “Sono stata per certi periodi anche schiava del sesso– ha ribadito- c’erano delle persone che riuscivano a coinvolgermi, ci sono delle persone che in un certo senso riescono a coinvolgerti a punto tale da renderti schiava del sesso!”.

“Confondi l’amore con la passione” ha ancora aggiunto Alba, riferendosi a un “rapporto malato” vissuto in passato. La donna ha spiegato che il “condizionamento” dato dal sesso l’aveva portata per un periodo ad accettare una relazione che in realtà non la faceva stare bene

“La menopausa– ha concluso Alba-mi ha liberato dal sesso, mi ha liberato dall’ossessione del sesso!”.

