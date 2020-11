a cura di Barbara Buffa

Dagli amori del passato alla nascita del figlio Francesco Oppini, una vita di successo quella di Alba Parietti ma non senza momenti difficili come quando le diagnosticarono il cancro o quando dovette scontrarsi con la malattia mentale in ambito familiare e con la dolorosa scomparsa della madre.

Alba Parietti: le origini torinesi e il debutto a Miss Italia

Alba Parietti, all’anagrafe Alba Antonella Parietti, è nata a Torino, il 2 luglio 1961, figlia di un chimico e di una scrittrice, scomparsa per colpa di un ictus.

In seguito agli studi superiori, Alba Parietti si appassiona al mondo dello spettacolo e inizia a recitare a teatro dove prende parte a trasmissioni radiofoniche e televisive presso alcune emittenti torinesi. È il 1978 quando Alba Parietti decise di mettersi in gioco decidendo di partecipare al concorso di bellezza Miss Italia dove però non arriva in finale.

Alba Parietti, gli anni d’oro e il successo

Gli anni Ottanta vedono la show girl torinese impegnata come valletta in numerose trasmissioni Rai e Mediaset.

Nello stesso periodo recita come comparsa in alcune pellicole cinematografiche ed esordisce come cantante, non ottenendo la fama sperata. Il vero successo arriva però con gli anni Novanta quando la Parietti ottiene la conduzione di Galagol, programma calcistico su Telemontecarlo e si fa apprezzare per le lunghe gambe messe in risalto dagli alti sgabelli della trasmissione. In seguito, conduce programmi di rilievo come il Festival di Sanremo e trasmissioni dedicate a svariati temi: dal calcio, con Mai dire Gol, al sesso, con Capriccio. Gli anni 2000 la vedono poi molto più impegnata come opinionista e ospite in numerosi programmi e reality show.

Gli uomini di Alba: dall’ex marito alla nascita di Francesco Oppini

Dal matrimonio di Alba Parietti con il comico Franco Oppini, nel 1982 è nato Francesco, attualmente venditore d’auto e opinionista sportivo che si trova ora concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La donna è stata poi fidanzata per 7 anni con il filosofo Stefano Bonaga e ha avuto due brevi relazioni con l’attore Christopher Lambert.

In seguito conosce due uomini importanti, entrambi venuti a mancare nel 2020: Giuseppe Lanza di Scalea, suo compagno per 8 anni e figura fondamentale nella sua vita e Ezio Bosso, musicista con cui ha avuto una forte affinità, mai sfociata in una vera relazione.

La sofferenza nella vita di Alba Parietti: il cancro e l’incidente

Nel 1997, una drammatica notizia sconvolge Alba Parietti: le viene diagnosticato un cancro maligno al collo dell’utero. Decide di non parlarne ai familiari più stretti, per non destare in loro preoccupazione e supera il momento con il sostegno delle amiche. Negli anni successivi racconta pubblicamente la sua storia sensibilizzando alla vaccinazione contro il Papilloma Virus.

Nel novembre 2004 è vittima di un brutto incidente in auto, che cambia il suo modo di vedere la vita. Uscita illesa dal tragico momento, si dice grata all’immediato intervento dei soccorritori.

Alba Parietti: il fisico mozzafiato e gli scatti su Instagram

Alba è molto attiva sul suo account Instagram, su conta 362.334 follower. Ogni giorno condivide riflessioni, momenti di vita quotidiana e selfie. Gli scatti più apprezzati dai fan, però, sono quelli in cui la donna mostra il suo corpo statuario. Fra i post (quasi) senza veli ci sono i ricordi del suo passato da show girl, ma anche scatti recenti in cui risulta evidente come la showgirl sia ancora in piena forma.

In passato, ha dichiarato di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica ma i suoi ammalianti occhi verdi e la sua personalità carismatica sono sicuramente doni di madre natura.

