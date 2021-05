Ogni giorno alle ore 16:00 Netflix aggiorna la propria classifica di film e serie tv Top 10 più visti in Italia dai sui abbonati. Scopriamo la Top 10 di oggi venerdì 7 maggio 2021 con tutti i titoli in classifica.

Netflix: la classifica dei contenuti più visti oggi

Un altro giorno insieme alla classifica dei contenuti più visti in Italia del catalogo multimediale del colosso dello streaming Netflix. Oggi non sembra essere cambiato tanto dalla classifica di ieri, che vede al top di questa particolare graduatoria ancora Sex!fy. Da quando è stata distribuita la particolare serie tv ha conquistato subito un posto nella speciale Top 10, conquistando il pubblico con il suo particolare contenuto e balzando in testa.

Vediamo ora la classifica completa di giornata, nella quale possiamo notare la presenza tanto di serie tv quanto di film presenti nel catalogo Netflix e visti maggiorente dal pubblico italiano:

1) Sex!ify una serie tv del 2021;

una serie tv del 2021; 2) Tenebre e ossa una serie tv del 2021;

una serie tv del 2021; 3) Suburbia killer una miniserie del 2021;

una miniserie del 2021; 4) I Mitchell contro le macchine un film animato sempre del 2021;

un film animato sempre del 2021; 5) Pacific Rim: La rivolta un film del 2018;

un film del 2018; 6) L’apparenza delle cose è un film del 2021;

è un film del 2021; 7) Il tocco del male thriller del 1998;

thriller del 1998; 8) Aquaman film sul supereroe Dc Comics de 2018;

film sul supereroe Dc Comics de 2018; 9) The serpent miniserie del 2021,

miniserie del 2021, 10) The Circle: USA serie di due stagioni del 2021.

Netflix: la trama del film di Aquaman

Dopo aver visto la classifica del giorno andiamo adesso a conoscere uno di titoli presenti in Top 10. Oggi puntiamo il mirino su Aquaman, film supereroistico del 2018 appartenente all’universo Dc Comics.

La trama del film si sviluppa intorno alla figura del protagonista Arthur Curry, interpretato dallo statuario Jason Momoa, che è alle prese con i suoi superpoteri ereditati dalla madre principessa di un regno sommerso e sconosciuto agli uomini sula terra ferma.

Arthur si scopre essere l’erede al trovo di una delle civiltà più importanti ed evolute del globo caduta in rovina dopo una punizione divina che l’ha confinata in fondo al mare per aver abusato della tecnologia che essa stessa aveva creato.

Jason Momoa combatterà per sventare una guerra che mette in pericolo l’intero pianeta quando il piano folle del suo fratellastro sta per essere messo in atto. Riuscirà l’eroe a farsi accettare dalla sua gente ed a sventare il piano del fratellastro?