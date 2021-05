Transformers – L’ultimo cavaliere torna in onda su Italia 1 questo venerdì 7 maggio 2021 alle ore 21:20. Tornano le avventure legate ai robot del franchise statunitense campione d’incassi.

Transformers – L’ultimo cavaliere: il film

Transformers – L’ultimo cavaliere (Transformers: The Last Knight in linua originale), è anche noto con il titolo Transformers 5 – L’ultimo cavaliere, ed è un film del 2017 diretto da Michael Bay. Il film è il quinto capitolo della fortunata serie cinematografica di successo dedicata ai Transformers e sequel di Transformers 4 – L’era dell’estinzione, andato in onda la settimana scorsa.

Transformers – L’ultimo cavaliere: il cast del film in onda su Italia 1

Il cast del film è, anche in questa occasione, farcito di stelle hollywoodiane tra cui citiamo il protagonista Mark Wahlberg, conosciuto attore statunitense cimentatosi in svariate commedie note al grande pubblico come la saga sull’orsacchiotto irriverente Ted ma anche presente in film impegnati ed altrettanto famosi come The Departed – Il bene e il male per la regia del grande Martin Scorsese. Altri attori presenti nel film sono i volti noti Josh Duhamel, John Turturro e Glenn Morshower.

Transformers – L’ultimo cavaliere: la trama del film in onda su Italia 1

L’ultimo cavaliere è il quinto film della saga dei Transformers che riprende un i giocattoli trasformabili anni ’80 e lo hanno reso una delle operazioni commerciali applicate al cinema più grandi di sempre grazie al produttore e regista Michael Bay.

Nella saga abbiamo imparato a conoscere i protagonisti dei film che sono misti tra umani e robot giganteschi. I robot sbarcano sulla terra ed intraprendono una eterna battaglia tra la parte buona, gli Autobot capitanati dall’iconico Optimus Prime, e quella cattiva dei Decepticon che usano spesso come campo di battaglia il nostro amato pianeta ai quali sono legati da una storia millenaria.

Il quinto capitolo inizia nel passato e vede gli amati robot alle prese con il loro leggendario passato. E’ in questo film che infatti viene a galla un segreto tenuto oscuro a tutta la Terra con il quale si scontreranno gli Autobot di Optimus Prime e li esseri umani. Quando una nuova minaccia aleggerà sulla Terra sarà il tempo per i protagonisti di scegliere da che parte stare.