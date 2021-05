Dopo tanti tira e molla sembra essersi incanalata su un binario unico la storia d’amore tra Arisa e Andrea Di Carlo, suo manager. La coppia pare aver ritrovato il sorriso, eppure sono numerosi gli ostacoli che hanno rischiato di minare il loro rapporto. Ma a Domenica In, ospite oggi di Mara Venier, è la cantante a gettare nuove ombre sulla stabilità della loro relazione.

Arisa e Andrea Di Carlo: dall’ipotesi nozze alla crisi

Avevamo lasciato, qualche settimana fa, un’Arisa affranta e in preda alle lacrime nel salotto di Domenica In. La cantante era apparsa triste e non aveva negato alla padrona di casa di vivere un periodo particolarmente difficile della sua vita.

Al centro, infatti, la crisi con il fidanzato nonché suo manager Andrea Di Carlo.

La loro storia è proseguita a gonfie vele per diversi mesi e, già da gennaio, si è ipotizzato che la coppia potesse presto convolare a nozze e coronare così il loro sogno d’amore. È stato un selfie postato da Arisa sui social ad aver infiammato il gossip e scatenato le voci su un loro possibile matrimonio. Tuttavia le cose sarebbero precipitate nel giro di poche settimane, con la coppia che pare essere incappata in una durissima crisi. E dall’ipotesi matrimonio si è presto parlato, addirittura, di una rottura della loro relazione.

È stata Arisa, a Domenica In, a lasciar intendere che qualcosa si era rotto e le sue lacrime in diretta hanno certificato una crisi sino a poco prima inimmaginabile.

Il nuovo tentativo della coppia

Ad intervenire sulle voci di crisi è stato lo stesso Andrea Di Carlo, che si è sfogato su Instagram dicendosi “deluso e mortificato“ ed ufficializzando così la fine della love story con la cantante. Era metà marzo quando la coppia sembrava definitivamente scoppiata, eppure alcuni indizi hanno lasciato intendere un possibile riavvicinamento.

È sui social che la coppia ha mostrato un ritrovato affiatamento, attraverso alcune foto.

Ma è un’intervista della cantante a IoDonna a fugare ogni dubbio. La cantante ha rivelato di essere di nuovo al fianco del suo Andrea e, addirittura, di pensare al matrimonio assieme a lui.

Matrimonio sì o matrimonio no?

Tuttavia è proprio la cantante a gettare nuove ombre sulla solidità del loro rapporto di coppia. Rispondendo alle domande di Mara Venier, Arisa appare vaga, incerta sul suo futuro e sembra non volersi sbottonare sulla storia d’amore con Di Carlo. “Il bello della vita è che possono succedere un sacco di cose inaspettate“, il pensiero dell’artista, che aggiunge anche un suo augurio per il futuro: “Vorrei la serenità, stare tranquilla.

A 38/39 anni non mi piace più vedermi da sola“.

Immediata ed inevitabile la domanda della conduttrice: “Ma in questo momento sei sola?“. La sua ospite resta in silenzio, non si sbilancia e preferisce non proferire parola lasciando il beneficio del dubbio. Tanto che la Venier tenta di comprendere questo suo silenzio “No scusa, ho letto in un’intervista che ti sposi“. Vaga la risposta di Arisa: “Vediamo dai…“. Da questo intervento emergono dunque ancora numerose ombre sulla storia d’amore con Andrea Di Carlo.

Hanno ritrovato la serenità o qualcosa si è rotto nuovamente?

Approfondisci

Arisa e Andrea Di Carlo: è di nuovo amore? Le foto e gli indizi social sul possibile riavvicinamento

Arisa, dopo lo sfogo dell’ormai ex Andrea Di Carlo, suo manager, arriva la risposta: “Dopo 6 mesi è presto per convolare a nozze”