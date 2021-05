Andrea Cerioli protagonista della nuova puntata dell‘Isola dei Famosi: dopo essere stato al centro di una discussione sfociata in polemica e una frase sessista, all’ex tronista è stato giocato un tiro mancino. A Cerioli è stato fatto credere che la fidanzata Arianna Cirrincione fosse lì sull’Isola con lui, ma le cose non stavano proprio così.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione “insieme” sull’Isola

La produzione ha deciso di prendere in giro Andrea Cerioli: il naufrago è stato preso all’amo con la canzone che rappresenta il suo rapporto con Arianna Cirrincione, conosciuta durante Uomini e Donne.

Con lei in testa e la promessa di una sorpresa, è stato chiamato fuori in spiaggia e qui ha trovato due cose ad aspettarlo: un piatto di biscotti ed una misteriosa tenda. Ilary Blasi ha giocato un po’ con Andrea Cerioli, invitandolo a scegliere tra i biscotti e di scoprire che cosa si nascondesse dietro la tenda.

Prima di farlo, lo ha stuzzicato dicendogli che era stato molto difficile per loro far arrivare sino in Honduras quella sorpresa, che aveva viaggiato per 9.000 chilometri apposta per lui. Il tentativo di depistaggio era chiaro: Andrea doveva pensare che Arianna Cirrincione fosse lì.

Andrea Cerioli, brutta sorpresa da Ilary Blasi all’Isola dei Famosi

Il naufrago, al centro di una polemica per una frase sessista rivolta durante la discussione con Francesca Lodo, ha abboccato in pieno.

Dopo aver rinunciato ai biscotti, ha iniziato a strappare i veli della tenda, due strati apposta per nascondere qualsiasi silhouette sull’altro lato. L’ex tronista era convinto ci fosse Arianna Cirrincione, la donna col quale è uscito fidanzato da Uomini e Donne. E in parte è stato così: Andrea Cerioli ha trovato una sagoma della fidanzata ad aspettarlo. A quel punto lo scherzo è stato chiaro e Ilary Blasi si è fatta beffe di lui: “Ti abbiamo preso in giro…“.

Andrea Cerioli scopre la sagoma di Arianna Cirrincione

Cerioli ha reagito sportivamente, scherzando: “La trovo dimagrita“. La produzione dell’Isola però non è stata completamente crudele con lui e, quindi, ha permesso al naufrago di tenere non solo la sagoma, ma anche i biscotti – che ha poi diviso con gli altri concorrenti del reality. In studio c’era davvero Arianna e la coppia ha potuto salutarsi, in attesa di un abbraccio in carne ed ossa e non in cartone.

