Torna la competizione tra 4 albergatori più famosa della tv alle prese con le pagelle di Bruno Barbieri. 4 Hotel sarà in in onda lunedì 10 maggio in prima serata alle ore 21:30 su TV8. Il programma è diventato un culto per i telespettatori di Tv8 che si alternano tra le avventure di Barbieri e quelle di Alessandro Borghese alle prese con 4 ristoranti.

Bruno Barbieri – 4 Hotel: anticipazioni delle puntate di lunedì 10 maggio 2021

Continua la competizione tra 4 albergatori scelti da Bruno Barbieri che ogni volta si sfidano e vengono giudicati per il suo programma. La gara vedrà come sempre competere 4 strutture alberghiere per capire quali degli hotel (o delle strutture alberghiere, degli ostelli o degli agriturismi) in competizione possa essere ritenuto il migliore della zona: Bruno Barbieri si muoverà nelle 4 strutture accompagnato dai proprietari delle stesse che si sfideranno nelle 4 categorie di voto (con un voto da 1 a 10 sulla location, sui servizi, sulle camere e sul prezzo).

Alla ricerca di chi offre i migliori servizi e riesce a garantire un buon rapporto tra qualità e prezzo.

Bruno Barbieri – 4 Hotel: gli episodi

La scorsa settimana, Barbieri aveva visitato la penisola Sorrentina, questa volta, nel primo episodio della puntata (ossia la replica dell’episodio 5 della stagione 3) che andrà in onda lunedì 10 maggio 2021 vedremo lo chef Bruno Barbieri muoversi tra le bellissime colline del Chianti, il bellissimo pezzo di territorio toscano tra le provincie di Siena, Arezzo e Firenze che fa da padre ad uno dei vitigni più famosi ed apprezzati d’Italia.

Sarà una puntata che vedrà Barbieri muoversi lungo la via del vino di questa zona e porterà ad essere alle prese con gli agriturismi e le cantine di Anna, Filippo, Giacomo e Francesco. Chi dei 4 avrà valorizzato nella maniera migliore il proprio territorio ed sarà diventato un fiore all’occhiello nell’enoturismo?

Nel secondo episodio che andrà in onda intorno alle 22:45 (la replica dell’episodio 6 della stagione 2) lo chef si muoverà attraverso i borghi, i castelli ed i casali che riempiono le belle terre dell’Umbria. Barbieri avrà a che fare con Lena, Monia, Leonardo ed Eleonora che si sfideranno in questa puntata alla ricerca della migliore struttura alberghiera. Chi vincerà?