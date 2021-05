Qualche giorno fa avevano destato non poche preoccupazioni le notizie sullo stato di salute di alcuni concorrenti dell’Isola dei Famosi. In un’edizione già segnata dagli infortuni e dagli abbandoni infatti, anche Andrea Cerioli e Awed avevano manifestato problemi fisici, richiedendo l’intervento dei medici delle Honduras. Ora però pare che sia emersa una nuova verità sull’episodio. Alcune fonti spiegano che la situazione è stata meno grave di quanto si è detto.

Andrea Cerioli e Awed: naufraghi in preda ai malori

Pochi giorni fa, dalle Honduras erano giunte notizie tutt’altro che rincuoranti. Pare infatti che Andrea Cerioli abbia accusato un malore all’Isola, recandosi poi dai medici del programma per sottoporsi a degli accertamenti.

L’ex tronista era già apparso in difficoltà nel corso della puntata del reality, quando si era pensato che l’ingerimento di molto cibo in seguito a un lungo digiuno gli avesse provocato un comprensibile stato di malessere. Il problema del consumo di alimenti nel programma aveva poi anche riguardo Awed, che è apparso molto magro, destando preoccupazione nei suoi fan. Lo youtuber sarebbe infatti svenuto e poi soccorso dalla produzione, che gli avrebbe offerto porzioni di riso in più rispetto ai compagni e integratori alimentari.

La verità sullo stato di salute di Awed e Andrea Cerioli

In queste ore, la redazione di Fanpage.it ha spiegato di essere giunta a conoscenza di alcuni dettagli sulla questione riguardante Awed e Cerioli. La testata ha ammesso di aver ottenuto alcuni chiarimenti da parte di “fonti molto vicine all’Honduras”, che parlerebbero di informazioni non del tutto veritiere. I due naufraghi sarebbero stati realmente male dopo una prova ricompensa proposta dal programma a causa del troppo cibo ingerito in una quantità di tempo ridotta.

L’episodio però si sarebbe svolto in maniera meno preoccupante di quanto sembra. Cerioli aveva infatti ammesso di aver vomitato, continuando poi la puntata senza troppi problemi e come lui anche Awed. Il personale medico dell’Isola avrebbe quindi visitato entrambi, ma non sarebbero finiti in infermeria d’urgenza. Pare infatti che tanto Awed quanto Andrea si siano recati sulle proprie gambe ai controlli e che attualmente siano in grado di proseguire il gioco senza problemi.

Concorrenti troppo magri all’Isola dei Famosi

Il settimanale Novella 2000 ha spiegato che la produzione dell’Isola dei Famosi starebbe considerando la possibilità di intervenire per limitare gli effetti della scarsità di cibo sui naufraghi.

Oltre ad Awed infatti sono in molti i concorrenti apparsi eccessivamente dimagriti nelle ultime settimane. Per questo motivo è possibile che nei prossimi giorni i partecipanti riceveranno porzioni di riso più abbondanti, insieme a integratori alimentari utili a compensare le mancanze di sostanze nutritive all’Isola.

Il dimagrimento dei concorrenti è da sempre una delle conseguenze della loro permanenza alle Honduras, dove la fame è il principale nemico per i naufraghi. I partecipanti del reality infatti possono contare solamente su ridotte quantità di cibo, noci di cocco e pesci che riescono a procurarsi.

La produzione cerca comunque sempre di fornire loro ulteriori sostanze nutritive nel corso delle prove a premio o durante i controlli medici.

