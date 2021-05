Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso a Domenica Live: il nuovo inizio dopo il dolore per la perdita del figlio

Una delle coppie più amate della TV annuncia a Domenica Live una svolta importante nella sua storia d’amore. L’ex Miss Italia Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso stanno costruendo la loro casa. Dopo il dolore della perdita del figlio, finalmente la coppia è pronta ad un nuovo inizio e a guardare al futuro mattone dopo mattone.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: il dolore per la perdita del figlio

In seguito alla loro esperienza a Temptation Island, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso decidono di suggellare il proprio amore con un figlio. La gioia della gravidanza si infrange, però, quando Manila rimane vittima di un aborto spontaneo perdendo il bambino.

Oltre a raccontare a Verissimo il grande dolore per l’aborto, Manila decide di condividere quella tragedia sui social per sensibilizzare e aiutare tutti i genitori che vivono lo stesso dolore. Nei mesi scorsi, infatti Manila e l’ex calciatore hanno pubblicato un messaggio di speranza e forza su Instagram: “Perché la nostra storia è uguale a quella di tanti. Ma in due si è più forti. In due è più facile”.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, l’annuncio a Domenica Live

Manila e Lorenzo tornano a raccontarsi a Domenica Live ma questa volta con una bellissima notizia.

I due stanno costruendo la loro nuova casa e la mostrano in diretta nello studio di Barbara D’Urso. Per la coppia che viveva ancora divisa tra Roma e Toscana, questo rappresenta davvero un passo importante e un nuovo inizio dopo il grande dolore e la perdita subita.

Inoltre, dopo che Lorenzo ha dato l’anello di fidanzamento a Manila lo scorso anno, i due potrebbero convolare a nozze. Su questo punto però, l’ex Miss si mantiene cauta con le dichiarazioni e afferma:” Ho quasi ottenuto il divorzio dal mio precedente matrimonio. Vedremo cosa succederà…”.