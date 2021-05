Impazza il gossip su Matteo Salvini e Francesca Verdini: i due stanno insieme da due anni e ora, secondo alcune fonti, sarebbero pronti al grande passo. Il leader della Lega e la figlia di Denis Verdini avrebbero in programma di sposarsi. Per Salvini sarebbe il secondo matrimonio dopo quello con la giornalista Fabrizia Ieluzzi.

Matteo Salvini si sposa con Francesca Verdini: il gossip

Le voci sul matrimonio tra Matteo Salvini e Francesca Verdini sono rilanciate da Dagospia e altri tabloid. Viene riferito che tra i due il rapporto andrebbe così a gonfie vele che starebbero passando al passo successivo: i due avrebbero già fissato la data di nozze per la prossima estate e, stuzzicano le voci, anche per questo starebbe insistendo per le riaperture.

Salvini e la Verdini, che hanno 20 anni di differenza, fanno coppia dal 2019, dopo che il leader politico ha terminato la sua relazione con Elisa Isoardi. Convivono e, riporta Oggi, Francesca avrebbe un ottimo rapporto coi due figli di Salvini. Di lui, aveva detto al tabloid, apprezzava “il suo essere diretto e concreto. È uno vero. Una persona che sa quali sono le cose essenziali“. Dal canto suo, Salvini aveva lodato la pazienza infinita della compagna.

Matteo Salvini chi sono le mamme dei suoi 2 figli Federico e Mirta

Per Salvini quello con Francesca Verdini sarebbe il secondo matrimonio. L’ex ministro è stato infatti sposato dal 2003 al 2010 con la giornalista pugliese Fabrizia Ieluzzi, madre del primogenito Federico che oggi ha da poco compiuto 18 anni. Quindi, è arrivata la relazione con l’avvocato Giulia Martinelli, dalla quale è nata nel 2012 la figlia Mirta.

Infine, prima della storia con Francesca c’è stata quella molto chiacchierata con la conduttrice Elisa Isoardi, iniziata nel 2015 e proseguita sino a ottobre 2018, quando la stessa aveva comunicato pubblicamente la fine della loro relazione.

Ora i due anni con la figlia del discusso politico Denis Verdini, che potrebbe presto diventare il suocero di Matteo Salvini.