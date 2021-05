Come ogni giorno alle ore 16:00 torna la graduatoria di Netflix con la classifica di film e serie tv della Top 10 dei contenuti più visti in Italia dai sui abbonati. Ecco la classifica di oggi lunedì 10 maggio 2021 con tutti i titoli nelle prime dieci posizioni.

Netflix: la classifica di film e serie tv più visti oggi

Un altro giorno insieme alla classifica dei contenuti più visti in Italia del catalogo multimediale del colosso dello streaming Netflix. Oggi lunedì 10 maggio 2021 in cima alla graduatoria della Top 10 ritroviamo, proprio come ieri, Jupiter’s Legacy che si prende la vetta stabilmente per il secondo giorno consecutivo e continua a sorprendere gli spettatori dal giorno del suo esordio, venerdì 7 maggio 2021.

Vediamo la classifica nella sua interezza:

1) Jupiter’s Legacy una nuova serie tv del 2021;

una nuova serie tv del 2021; 2) Sex!ify una serie tv del 2021;

una serie tv del 2021; 3) Suburbia killer una miniserie del 2021;

una miniserie del 2021; 4) Tenebre e ossa una serie tv del 2021;

una serie tv del 2021; 5) I Mitchell contro le macchine , un film animato sempre del 2021;

, un film animato sempre del 2021; 6) 18 regali un film italiano del 2020;

un film italiano del 2020; 7) Pacific Rim: La rivolta un film del 2018;

un film del 2018; 8) L’apparenza delle cose è un film del 2021;

è un film del 2021; 9) Aquaman film sul supereroe Dc Comics de 2018;

film sul supereroe Dc Comics de 2018; 10) Monster un film del 2021 vietato ai minori di 14 anni.

Netflix: la trama de I Mitchell contro le macchine

I Mitchell contro le macchine – Si sa che il rapporto genitori figli vive di alti e bassi e andrebbe alimentato giorno per giorno con delle nuove avventure soprattutto quando i figli stanno attraversando un periodo particolare della loro vita come l’adolescenza. Questo è il caso della famiglia Mitchell, papà mamma e due figli, che nel bel mezzo di una crisi padre/figlia cerca di ricomporre il tutto con una allegra gita di famiglia. La tranquillità dell’allegra famigliola viene messa a repentaglio quando la tecnologia, tanto cara alla figlia maggiore, si ritorce contro il mondo usando dei droidi umanoidi per collocare gli uomini al di sotto della loro supremazia.

La guerra tra i robot e la stramba famiglia durerà per tutto il film ed accompagnerà gli spettatori tra le vicissitudini della famiglia e dell’intero pianeta.