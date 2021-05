A Uomini e Donne Riccardo Guarnieri ha fatto scoppiare un caso memorabile, come riportano le anticipazioni del Vicolo delle News.

Il Cavaliere ha scelto, durante la stagione in corso del dating show, d’uscire dal programma con Roberta di Padua, ma, ultimamente è tornato protagonista.

Adesso, una rivelazione scioccante, metterà ombra sulla sincerità di alcuni protagonisti molto amati del parterre del dating show.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri accusa Roberta di Padua di raggirare la redazione

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri farà delle rivelazioni molto importanti. Secondo le anticipazioni, il Cavaliere tornerà in studio, come già avvenuto nelle scorse puntate, per parlare dei problemi che intercorrono tra lui e Roberta di Padua.

La Dama dichiarerà che, tra di loro, la storia si è definitivamente conclusa e, da qui, nascerà un battibecco in studio con il Cavaliere. L’argomento toccherà anche l’eventuale scarsa passionalità di Riccardo Guarnieri che, a questo punto, deciderà di aprirsi con una confessione inattesa.

A Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri dichiarerà che la lite con Roberta Di Padua è, in realtà, tutta una farsa per essere di nuovo presenti nel programma.

Ma non finirà qui, le rivelazioni del Cavaliere toccheranno anche altri protagonisti del parterre.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri vicino alla rissa con Armando Incarnato

A Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri dichiarerà che lui e Roberta Di Padua erano d’accordo per litigare in puntata per una ragione che ha a che fare coi social. Infatti, sembra che l’accordo nasca dalla voglia di aumentare i followers della Dama e, di conseguenza, i guadagni che derivano dalle sponsorizzazioni.

Ma Riccardo Guarnieri ne avrà per tutti. Il Cavaliere accuserà Ida Platano di pianificare le sue uscite anche in base alla celebrità dell’uomo di turno.

Di Armando Incarnato dirà che il Cavaliere parla male della redazione. Con quest’ultimo si arriverà quasi alle mani.

