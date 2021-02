Anche oggi torna puntuale l’appuntamento con Uomini e Donne, il dating show tra i più longevi della televisione italiana che andrà in onda alle 14:45 su Canale 5, ovviamente capitanato dalla regina dello studio, la conduttrice Maria De Filippi: Trono Over e Trono Classico danno spettacolo, cosa accadrà nella puntata di oggi, 26 febbraio.

Anticipazioni Uomini e Donne: cosa accadrà nella puntata di oggi

Come siamo ormai abituati a vedere sul piccolo schermo, da quest’anno Trono Classico e Trono Over convivono insieme nello studio di Uomini e Donne. Sarà anche quest’oggi una puntata avvincente che avrà inizialmente come protagonisti i due nuovi e giovani tronisti, Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerby, da poco approdati nello studio del dating show.

Scendono per loro 5 nuove corteggiatrici mentre la terza new entry Samantha, subentrata all’uscente tronista Sophie Codegoni che si è già mostrata sui social felice accanto alla sua scelta Matteo, è già al centro di un dibattito con Roberto. Una polemica relativamente sterile che sembra portare ad esprimersi la stessa Maria De Filippi che pare si sia pronunciata apertamente sul possibile poco interesse nutrito dal corteggiatore nei confronti di Samantha.

Trono Over: pioggia di petali rossi per Riccardo e Roberta

La vera sorpresa di oggi la riserva invece il Trono Over: avverrà in studio infatti una vera e propria scelta, quella di Riccardo e Roberta. L’anticipazione arriva direttamente da Il Vicolo delle News che sembra rivelare l’intenzione di Roberta di volersi vivere lontano dalle telecamere l’amore sbocciato con Riccardo. Una volontà che sarebbe stata sposata in pieno da Riccardo, anche lui ben volenteroso di continuare a conoscere fuori dallo studio Roberta con la quale c’è tanto feeling e un bel preludio d’innamoramento.

Sarà un ballo tra i due a trascinare l’intero studio nell’atmosfera amorosa che non mancherà d’essere coronata dalla classica pioggia di petali rossi, caratteristica di ogni scelta in quel di Uomini e Donne.

