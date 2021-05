Le Iene, programma condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino va in onda stasera martedì 11 maggio alle 21.10 su Italia 1. Anche oggi, sono tante le interviste e i servizi, secondo quanto riportano la pagina Instagram e il sito delle Iene. Le anticipazioni.

Anticipazioni le Iene 11 maggio: l’intervista a Rosa Chemical

Nella puntata delle Iene di stasera 11 maggio ci sarà anche l’intervista a Rosa Chemical. Si tratta di un giovane trapper, al secolo Manuel Franco Rocati, famoso per travestirsi da donna nelle sue esibizioni, come nel videoclip del suo nuovo singolo Polka 2. Alle Iene ha raccontato di essere spregiudicato, autodefinendosi “politicamente scorretto”.

Come ha ammesso, infatti, le sue canzoni si compongono di un linguaggio al limite, composto da parolacce e da parole che “non si dicono” perché ritenute politicamente scorrette e offensive. Rosa Chemical, inoltre, ha spiegato di non sopportare le etichette, e che il suo travestirsi da donna nasca dalla voglia di esternare quello che ha dentro. Ha confidato che spesso questo atteggiamento lo ha posto al centro di offese da parte dei coetanei, e di avere serie difficoltà col padre.

Anticipazioni le Iene 11 maggio: la scomparsa di Antonio e Stefano Maiorana

Stasera le Iene ritornano a parlare in un servizio della scomparsa di Antonio e Stefano Maiorano.

I due, padre e figlio, sono scomparsi il 3 agosto del 2007, e da allora non si è saputo più niente su di loro. Tra gennaio e febbraio 2021 pareva che ci fosse stata una svolta nelle indagini. Infatti, erano state ritrovate delle ossa umane in una diga di Palermo. Ma i test effettuati avevano rivelato che non si trattava dei Maiorana. Ai microfoni delle Iene torna a parlare Rossella Accardo, madre di Stefano e moglie di Antonio, che, con la iena Ismaele La Vardera, ripercorrerà la vicenda e i dubbi che la circondano.

Infatti, la famiglia Maiorana, nel 2004, è stata colpita da un grave lutto. Si tratta del suicidio del secondo figlio, Marco, che parrebbe collegato con la scomparsa del padre e del fratello. Inoltre, su tutta la storia sembrerebbe aleggiare la figura di un boss mafioso latitante, Matteo Messina Denaro.

Anticipazione le Iene 11 maggio: due fratelli disabili sarebbero stati derubati dal parroco

Nel corso della puntata di stasera, la iena Nina Palmieri racconterà la storia di Giuseppe e Michele.

Si tratta di due fratelli pugliesi, entrambi orfani e invalidi, ma molto uniti. I due sarebbero stati protagonisti di un raggiro. Per 4 anni, infatti, il parroco don Luca De Rosa si sarebbe occupato, senza nessun diritto, di gestire i loro risparmi, come se fosse il loro amministratore di sostegno. A un certo punto, però, uno dei due fratelli si sarebbe accorto che mancavano molti soldi dal loro conto. Secondo i due, sarebbe stato proprio il sacerdote a prelevarli.