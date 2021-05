Barbara Berlusconi è in dolce attesa, fra qualche mese diventerà mamma per la quinta volta. In queste ore la figlia di Silvio Berlusconi e Veronica Lario ha annunciato via Instagram la notizia della sua gravidanza e ha espresso un piccolo desiderio sul sesso del nascituro, che al momento non sembra essere noto.

Barbara Berlusconi è incinta: l’annuncio

Barbara Berlusconi ha annunciato via Instagram di essere incinta per la quinta volta. La figlia del leader di Forza Italia è già mamma di 4 maschi. I primi 2, Alessandro (2007) ed Edoardo (2009) sono nati dalla relazione con Giorgio Valaguzza, mentre con il suo attuale compagno Lorenzo Guerrieri ha avuto Leone (2016) e Francesco (2018).

Quello in arrivo sarà quindi il terzo figlio di Barbara e Lorenzo. L’imprenditrice ha reso nota la notizia della sua gravidanza via Instagram, pubblicando un dolce scatto di famiglia. Lei, i suoi quattro figli e il compagno posano sorridenti su un pontile in riva al mare. I figli più grandi della Berlusconi sono in piedi, a lato dei due adulti della famiglia, che sorridono tenendo in braccio i più piccolini che teneramente portano le manine alla bocca.

Il desiderio di un fiocco rosa per Barbara Berlusconi

Il bel ritratto di famiglia rende evidente la disparità numerica in casa Berlusconi-Guerrieri.

Barbara è la sola donna fra 5 “uomini” e sembra riporre tutte le sue speranze nel nascituro. “La famiglia si allarga… speriamo che questa volta sia femmina!!!” ha scritto a corredo della fotografia pubblicata sul suo profilo Instagram. Sembra quindi che attualmente la coppia non sia ancora a conoscenza del sesso del bebè, ma nel frattempo la Berlusconi si porta avanti e scherza sul nome che potrebbe dare al prossimo figlio, se nascesse nuovamente maschio. “Mi toccherà chiamarlo Quinto…” ha infatti ironizzato.

L’imprenditrice ama condividere scatti di famiglia via Instagram e nella descrizione del suo profilo si definisce “madre di 4 maschi”. Chissà come aggiornerà quest’informazione nei prossimi mesi. Forse dovrà sostituire quel “4” con un “5”, o forse invece i suoi desideri saranno esauditi e potrà aggiungere una voce per celebrare l’arrivo di una femminuccia. Stando a quanto riporta l’Ansa, Barbara Berlusconi sarebbe al quarto mese di gravidanza. Lei e Lorenzo Guerrieri diventeranno nuovamente genitori verso metà novembre.

Post di Barbara Berlusconi su Instagram

Barbara Berlusconi: la carriera al fianco dei fratelli

Barbara Berlusconi è cresciuta in una famiglia molto numerosa.

Prima di lei infatti, Silvio Berlusconi era già diventato padre di Maria Elvira (Marina) e Pier Silvio, avuti dal primo matrimonio con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio. Barbara (1984), Eleonora (1986) e Luigi (1988) sono invece i tre figli che l’ex premier ha avuto dal suo secondo matrimonio con Veronica Lario. Questi ultimi lavorano da tempo insieme. Barbara è amministratore delegato di Holding 14, la società che controlla il 21.42% di Fininvest di cui fanno parte anche Luigi ed Eleonora.

Concluso il periodo come ad del Milan, la terzogenita di casa Berlusconi ha concentrato il suo impegno in altri ambiti.

Barbara è impegnata nella cultura attraverso la galleria d’arte contemporanea Cardi Gallery e da tempo segue progetti educativi volti al sostegno degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento.