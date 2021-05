Insulti a Belen Rodriguez su Instagram: per la showgirl argentina non sono purtroppo una novità, ma in questo caso è intervenuta direttamente la mamma a difenderla. Il clan Rodriguez è molto stretto e la dimostrazione è anche la dura risposta che Veronica Cozzani ha dato all’utente che ha messo in dubbio le qualità di madre della figlia Belen.

Belen insultata su Instagram, interviene mamma Veronica

Non è raro trovare insulti sotto i post di Belen Rodriguez: la personalità della showgirl è tanto attraente quanto respingente per quella folta schiera di hater che commenta acidamente e maleducatamente.

È il caso dell’ultimo post di Belen, in cui ha mostrato di nuovo il pancione: l’argentina dovrebbe partorire la secondogenita Luna verso la figlia di luglio.

“La vostra Belu e il piedino di Luna” ha scritto a corredo di una serie di foto, tra cui quella in cui è presente anche la futura nascitura. Tra i tanti fan che aspettano l’arrivo della bambina, è comparso anche un commento decisamente cattivo: “Ma la mamma dev’essere una vera madre, con questa è una vergogna“. Non si capisce perché la Rodriguez dovrebbe essere una vergogna di madre, a meno di essere a conoscenza del privato della donna e non se ne giudichi solo l’apparenza o la notorietà.

A difenderla, è intervenuta la madre Veronica Cozzani.

Belen insultata come madre, Veronica Cozzani non si trattiene

Normalmente questo tipo di commento ad un post come quello di Belen Rodriguez passerebbe inosservato, uno tra molti. La mamma di Belen però non ha mandato giù l’insulto gratuito e ha commentato il post della figlia rispondendo a tono. La donna ha scritto: “Tu sei una vergogna! Chiudi la tua boccaccia“.

La mamma di Belen Rodriguez risponde ad un hater su Instagram

Non è la prima volta che Veronica Cozzani, ex naufraga dell’Isola dei Famosi nel 2008, difende Belen e la famiglia.

Quando si è saputo che la figlia fosse incinta di Antonino Spinalbese dopo poco tempo dall’inizio della loro relazione, sulla showgirl sono piovute molte critiche. La 58enne nonna di Santiago aveva reagito dicendo che erano “cose stupide“. “Sembra che alcuni credano di avere la ricetta per non fallire! Non è il momento! Non sono i soldi! Non è età! È solo amore! Provaci! Cadi e ti rialzi e riprova! Questa è la vita … VIVERLA!” aveva detto.

