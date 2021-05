Come ogni anno, a Uomini e Donne è arrivato il momento delle scelte. Nella puntata andata in onda ieri pomeriggio, i fan del dating show hanno assistito alla decisione finale di Samantha Curcio, che ha preferito Alessio a Bohdan. Quest’ultimo se n’è tornato a casa da solo e proprio mentre gli spettatori assistevano alla scelta della tronista, ha condiviso un post che ha tutta l’aria di essere una frecciatina.

La scelta di Samantha Curcio

Nel pomeriggio di ieri, a Uomini e Donne si è conclusa la storia di uno dei triangoli amorosi più seguiti dell’ultimo periodo. La tronista Samantha Curcio ha infatti comunicato ai due corteggiatori Alessio Ceniccola e Bohdan Beyba la sua scelta, sorprendendo entrambi con le sue parole.

La 31enne campana ha voluto parlare prima con Alessio, per fargli sapere le sue intenzioni sul loro rapporto. “Tu mi hai disarmata da subito. La mia prima vera dichiarazione d’amore… Per me non sai quanto è difficile: Vorrei tu fossi il mio fidanzato” ha affermato Samantha rivolgendosi ad Alessio, per fargli sapere che era lui la sua scelta. Dopo che la coppia ha ballato sotto una pioggia di petali, anche Bohdan è stato fatto entrare in studio. La Curcio ha usato un tono decisamente diverso con lui e ha inoltre deciso di non fare uscire Alessio, che è rimasto vicino a loro durante il confronto faccia a faccia.

Le parole di Samantha Curcio alla non scelta Bohdan

“Sei stato l’unico ragazzo su cui non ho mai avuto mezzo dubbio” ha iniziato la tronista, ringraziandolo per i momenti trascorsi insieme. Parlando poi della settimana trascorsa però, Samantha ha cambiato tono, definendolo “dispotico, arrogante, aggressivo e non sincero” e aggiungendo di non voler “amare sotto ricatto”. “Tu sei stato estremamente egoista con me e questa cosa non va bene per nessuna donna” ha continuato rincarando la dose, mentre lui annuiva silenziosamente con lo sguardo rivolto verso il basso.

Samantha ha ribadito di essersi sentita ricattata da lui e l’ha definito “cattivo”, ma lo hai poi congedato augurandogli il meglio per il futuro. Bohdan l’ha salutata in maniera sbrigativa ed è uscito dallo studio, senza salutare i presenti.

Il post di Bohdan dopo la scelta di Samantha

Se uscendo dallo studio di Uomini e Donne Bodhan ha voluto evitare di commentare la nuova relazione fra Alessio e Samantha, dal suo ultimo post su Instagram trapela l’opinione del corteggiatore sull’esperienza appena conclusa.

Ieri, l’operaio ucraino ha condiviso un’immagine in bianco e nero che lo ritrae in tenuta sportiva e con lo sguardo affaticato ma deciso, dopo un allenamento. Bohdan pratica infatti alcuni sport da combattimento e spesso condivide scatti dei suoi allenamenti sul suo profilo Instagram. Il commento a quest’immagine però non sembra essere rivolto alla sua grande passione atletica, quanto piuttosto alla “competizione amorosa” appena persa.

“Every story needs the bad guy” , “Ogni storia ha bisogno di un ragazzo cattivo” ha scritto infatti l’ormai ex corteggiatore, attribuendo indirettamente a se stesso il ruolo di “antagonista” nella favola.

Quale sia la “storia” a cui si riferisce non è chiaro, ma è impossibile non pensare all’appena concluso rapporto con Samantha. D’altronde, è stata proprio lei a definirlo “cattivo” nel corso del loro ultimo confronto.

Samantha festeggia con Alessio dopo l’addio a Bohdan

Di tutt’altro tipo sono le storie pubblicate tanto da Samantha quanto da Alessio sui loro profili Instagram nelle ultime ore. La tronista e il suo nuovo fidanzato hanno condiviso alcuni video di coppia, in cui appaiono felici e intenti a festeggiare l’inizio della loro relazione.

“Grazie a tutti” hanno commentato nella serata di ieri i due innamorati, rivolgendosi ai fan che si sono complimentati con loro dopo aver visto la puntata di Uomini e Donne. Per la coppia inizia così una nuova avventura lontano dai riflettori e dagli altri contendenti.

