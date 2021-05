L’Isola dei Famosi continua imperterrita con le sue puntate che accompagnano i telespettatori da ormai più di 50 giorni. Lo show continuerà ancora, salute dei concorrenti permettendo. In molti, comunque, vedendo il loro dimagrimento, si sono chiesti quanto andrà avanti il reality di Canale 5, memori dei continui prolungamenti del Grande Fratello vip targato Alfonso Signorini.

Isola dei Famosi: quando potrebbe terminare

Le indiscrezioni sull’ultima puntata del reality show si inseguono ormai da tempo senza però dare delle indicazioni precise. Ha provato a fare chiarezza sull’argomento l’opinionista Tommaso Zorzi che in una recente intervista ha lasciato trapelare delle informazioni interessanti.

Sembra infatti che, stando alle parole del vincitore del GF Vip, il programma dovrebbe chiudersi il 2 giugno 2021. Sempre se non ci saranno modifiche in corsa e questo si sa che in casa Mediaset accade molto spesso per quanto riguarda i reality.

“Per ora è il 2 giugno“, aveva detto Zorzi a Sorrisi e Canzoni Tv, durante una intervista qualche settimana fa. La domanda è tornata in voga in questi ultimi giorni però, soprattutto sui social, come commento alla magrezza di alcuni concorrenti, soprattutto quella di Awed.

L’Isola, si sa, mette a dura prova la mente e il fisico e i concorrenti potrebbe dover tenere duro ancora qualche settimana.

Isola dei Famosi: gli ultimi sviluppi

Il programma condotto da Ilary Blasi continua la sua corsa verso la puntata finale che incoronerà un solo naufrago, “re dell’Isola” potremmo dire, fra quelli rimasti in gara. Nella puntata di ieri, lunedì 10 maggio 2021, abbiamo visto gli ultimi sviluppi che hanno riguardato i concorrenti sperduti sull’isola honduregna.

La puntata ha visto come sempre protagonisti dallo studio la conduttrice Ilary Blasi e gli opinionisti Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi che si sono intervallati nei nei commenti ala puntata.

Dallo studio sono anche intervenuti alcuni ospiti tra amici e parenti dei naufraghi ancora in gioco ed anche qualche ex concorrente ormai eliminato: tra i più amati e discussi Giulia Salemi, figlia della naufraga Fariba, e gli ex concorrenti Vera Gemma (accompagnata dall’ormai noto fidanzato Jeda) ed Elisa Isoardi.

La puntata è filata liscia tra le prove dei concorrenti, alle prese con le sfide per la leadership del gruppo e l’evitare le nomitation, e una nuova decisione della produzione che ha abolito i due gruppi in gioco riunendo tutti i concorrenti in uno solo nel quale vige il tutti contro tutti.

Alla fine della puntata si sono anche scoperti i nominati che rischiano di essere eliminati: si sfideranno al televoto i naufraghi Emanuela Tittocchia, Roberto Ciufoli, Valentina Persia e Rosaria Cannavò.