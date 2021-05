Come ogni giorno alle ore 16:00 torna la classifica di Netflix con la graduatoria dei film e delle serie tv che occupano la Top 10 dei contenuti più visti in Italia dai sui abbonati. La classifica di oggi martedì 11 maggio 2021 con tutti i titoli nelle prime dieci posizioni, utile per chiunque si chieda cosa guardare questa sera.

Netflix: la classifica di film e serie tv più visti oggi

Torna la classifica dei contenuti più visti in Italia del catalogo multimediale del colosso dello streaming Netflix. Oggi martedì 11 maggio 2021 in cima alla graduatoria della Top 10 ritroviamo ancora una volta Jupiter’s Legacy che si prende stabilmente la vetta della classifica per il terzo giorno consecutivo e continua a confermare le attese degli spettatori dal giorno del suo esordio, venerdì 7 maggio 2021.

Confermate in questa occasione anche le altre prime 6 posizioni in graduatoria.

Vediamo la classifica con le 10 posizioni di vetta:

1) Jupiter’s Legacy una nuova serie tv del 2021;

una nuova serie tv del 2021; 2) Sex!ify una serie tv del 2021;

una serie tv del 2021; 3) Suburbia killer una miniserie del 2021;

una miniserie del 2021; 4) Tenebre e ossa una serie tv del 2021;

una serie tv del 2021; 5) I Mitchell contro le macchine , un film animato sempre del 2021;

, un film animato sempre del 2021; 6) 18 regali un film italiano del 2020;

un film italiano del 2020; 7) Monster un film del 2021 vietato ai minori di 14 anni.

un film del 2021 vietato ai minori di 14 anni. 8) The Experiment un thriller del 2010;

un thriller del 2010; 9) Pacific Rim: La rivolta un film del 2018;

un film del 2018; 10) L’apparenza delle cose è un film del 2021.

Netflix: la trama di Pacific Rim: La rivolta

Il film Pacific Rim: La rivolta è il sequel del film Pacific Rim e riprende dieci anni dopo la battaglia di quest’ultimo. Il mondo è uscito devastato dalla battaglia raccontata nel primo capitolo e cerca di risollevarsi ma con fatica, trovando in alcune città la speranza di ripartire. Va così a Los Angeles dove vive Jake Pentecost, il figlio dell’eroico Stacker Pentecost, anche se il figlio non è proprio come il padre e decide di mollare la divisione di piloti degli enormi robot chiamati Jaeger decidendo di vivere alla giornata.

Il destiono però lo porterà di nuovo a che fare con i robot dopo l’incontro con una ragazza.

Riuscirà il figlio dell’eroe a mettere a disposizione il proprio passato e le proprie abilità quando il pericolo tornerà a bussare le porte della Terra?